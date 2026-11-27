FOTO: Banco Nación lanza sus títulos de deuda por más de u$s 370 millones

El Banco Nación presentó días atrás una propuesta comercial exclusiva para empresas con el objetivo de sumar nuevas compañías a su ecosistema financiero mediante soluciones adaptadas a las necesidades de cada sector.

La propuesta contempla el reintegro del 100% de la comisión de administración del FAL hasta el 31 de diciembre de 2027, tasas preferenciales con bonificaciones de hasta 3 puntos porcentuales en operaciones de descuento de cheques, capital de trabajo e inversión y condiciones comerciales especiales para medianas y grandes empresas.

Al respecto, Leonardo Rufinelli, gerente comercial de Banca Empresas de Banco Nación, señaló: "el FAL es una herramienta que le permite a las empresas constituir un fondo para prevenir y atender situaciones donde se interrumpe la situación laboral empleador-empleado, y sin costo para las compañías".

Y subrayó los beneficios de las bonificaciones en créditos para las empresas que suscriban el FAL con Banco Nación y remarcó que "también con bonificaciones para préstamos personales a empleados que cobren su salario en nuestra entidad" si los empleadores suscriben al fondo de asistencia.