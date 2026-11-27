El Banco Nación presentó una agresiva propuesta para empresas que suscriban el FAL
En el marco de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral, impulsado por el Gobierno Nacional para promover el empleo formal, la entidad estatal salió a ofrecer importantes condiciones para las compañías.
27/11/2026 | 12:10Redacción Cadena 3
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El Banco Nación presentó días atrás una propuesta comercial exclusiva para empresas con el objetivo de sumar nuevas compañías a su ecosistema financiero mediante soluciones adaptadas a las necesidades de cada sector.
La propuesta contempla el reintegro del 100% de la comisión de administración del FAL hasta el 31 de diciembre de 2027, tasas preferenciales con bonificaciones de hasta 3 puntos porcentuales en operaciones de descuento de cheques, capital de trabajo e inversión y condiciones comerciales especiales para medianas y grandes empresas.
Al respecto, Leonardo Rufinelli, gerente comercial de Banca Empresas de Banco Nación, señaló: "el FAL es una herramienta que le permite a las empresas constituir un fondo para prevenir y atender situaciones donde se interrumpe la situación laboral empleador-empleado, y sin costo para las compañías".
Y subrayó los beneficios de las bonificaciones en créditos para las empresas que suscriban el FAL con Banco Nación y remarcó que "también con bonificaciones para préstamos personales a empleados que cobren su salario en nuestra entidad" si los empleadores suscriben al fondo de asistencia.
Lectura rápida
¿Qué presentó el Banco Nación? Una propuesta comercial exclusiva para empresas, adaptada a las necesidades de cada sector.
¿Cuál es el objetivo de la propuesta? Sumar nuevas compañías al ecosistema financiero del Banco Nación.
¿Qué beneficios ofrece el FAL? Reintegro del 100% de la comisión de administración hasta el 31 de diciembre de 2027 y bonificaciones en tasas de crédito.
¿Quién es Leonardo Rufinelli? El gerente comercial de Banca Empresas de Banco Nación.
¿Qué condiciones especiales hay para las empresas? Bonificaciones en créditos y préstamos personales para empleados que cobren su salario en Banco Nación.