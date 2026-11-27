Un violento choque frontal entre un automóvil y una camioneta en la ciudad de Córdoba dejó tres personas atrapadas y provocó un corte total del tránsito en un corredor clave.

El siniestro ocurrió en la intersección de Octavio Pinto y Caraffa, donde el impacto destruyó las trompas de ambos rodados y obligó a desplegar un operativo de emergencia.

El rescate y las primeras precisiones

Desde el lugar, el subcomisario de bomberos Pablo Rao explicó que la dotación acudió tras recibir una comisión vía radial por un accidente de tránsito en el cruce de Octavio Pinto y Caraffa. Al arribar, los equipos se encontraron con un choque de frente y tres personas atrapadas dentro de los vehículos: dos en un Peugeot 208 y un hombre en una Nissan Frontier.

"Tuvimos que trabajar conjuntamente con el personal del servicio de emergencia para sacarlos de los mismos, en los cuales no podrían salir por sus propios medios", señaló el subcomisario. Sobre el estado de los involucrados al momento de la asistencia, precisó que no pudieron dialogar sobre la mecánica del hecho y que las intervenciones se centraron en conocer su situación sanitaria:

Todos los ocupantes debieron ser rescatados y presentaban politraumatismos, aunque los tres permanecían conscientes. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital de Urgencias y uno a una clínica privada, mientras que los jóvenes que viajaban en el vehículo de menor porte habrían sufrido las consecuencias más severas.

Un testigo relató: “La chata ha venido por Octavio Pinto hacia Caraffa y tenía supuestamente la luz verde. El Peugeot cruzó en rojo y ahí colisionaron”.

Tránsito cortado y peritajes en marcha

El choque generó un fuerte congestionamiento en el acceso hacia el centro de la ciudad, agravado por la circulación del transporte urbano de pasajeros.

Caraffa continúa cortada en ambas manos desde Octavio Pinto y que el operativo se extenderá durante varias horas a la espera de la policía judicial para realizar las pericias y de Defensa Civil para retirar los restos de los vehículos.

En materia investigativa, el subcomisario Rao confirmó que en el sector existen domos y cámaras que podrán aportar material para el análisis del hecho.

Vías alternativas recomendadas

Ante la interrupción del tránsito en la zona, las autoridades y el reporte en el lugar sugieren evitar el cruce y optar por otras trazas:

• Quienes circulen por Octavio Pinto hacia el centro deben continuar por esa arteria hasta avenida Colón, o bien tomar monseñor de Andrea como alternativa.

• Quienes se desplacen en dirección hacia Costanera pueden utilizar ese corredor como opción principal para sortear el embotellamiento.

Informe de Lucía González.