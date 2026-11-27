Los uintatheres, un grupo de mamíferos extintos que vivieron hace aproximadamente 58 millones de años, han sido considerados durante generaciones como un claro ejemplo de dimorfismo sexual, es decir, las diferencias físicas entre machos y hembras de la misma especie. Sin embargo, una nueva investigación de la Universidad de Kansas publicada en la revista PLOS One sugiere que estas diferencias podrían ser mucho menos marcadas de lo que se había creído.

Los uintatheres, reconocibles por sus enormes cuerpos y cuernos prominentes, aparecieron poco después de la extinción de los dinosaurios y persistieron durante aproximadamente 20 millones de años. Anteriormente, se pensaba que los machos eran significativamente más grandes y tenían características craneales más dramáticas que las hembras. El autor del estudio, Kevin Mulcahy, estudiante de doctorado en el Instituto de Biodiversidad y Museo de Historia Natural de la universidad, señaló: "Los machos han sido interpretados como mucho más grandes y con características craneales mucho más llamativas que las hembras".

La investigación comenzó cuando Mulcahy y su asesor, K. Christopher Beard, intentaron identificar un molar superior roto recuperado en Montana. Pensaron que pertenecía a un uintathere, pero necesitaban más fósiles para confirmar su identidad. Durante una visita al American Museum of Natural History en Nueva York, Mulcahy notó una gran variabilidad en las características físicas que no parecían ser binarias. Al medir los cráneos de la colección, se interesó en la distribución de las medidas.

Mulcahy explicó que, si los machos y hembras diferían tanto como se había sugerido, las medidas de los cráneos deberían agruparse en dos categorías distintas. Sin embargo, su análisis inicial no mostró tal separación. "No había un grupo de especímenes que pareciera más grande que otro", comentó. Intrigado, Mulcahy amplió su análisis y recopiló más datos de fósiles en otras instituciones, abarcando alrededor de 30 cráneos de la especie Uintatherium anceps.

A pesar de que los resultados ofrecieron algunas pistas sobre diferencias físicas entre los sexos, la evidencia fue mucho menos convincente de lo esperado. Una dificultad en el estudio de animales extintos es que no se puede determinar el sexo de los fósiles con certeza. Mulcahy sugirió que podría haber señales de dimorfismo, pero nada concreto. Para probar sus métodos estadísticos, comparó los uintatheres con los bisonte, donde pudo clasificar los sexos con confianza.

La comparación reveló que los métodos estadísticos detectaron diferencias físicas más claras en los bisonte que en los uintatheres. Mulcahy concluyó que la débil evidencia de dimorfismo en los uintatheres no se debía únicamente a limitaciones en las técnicas estadísticas.

Además, Mulcahy sugirió que las actitudes culturales de la época victoriana podrían haber influido en la interpretación de las diferencias sexuales en los uintatheres. "En ese entonces, muchos paleontólogos asumían que los machos serían más grandes y temibles que las hembras", comentó. Las nuevas conclusiones podrían tener implicaciones más amplias, sugiriendo que otras especies extintas también podrían haber mostrado diferencias físicas menos pronunciadas de lo que se pensaba.

La investigación también desafía la suposición común de que los machos son típicamente más grandes que las hembras en los mamíferos. Mulcahy concluyó que el dimorfismo sexual fuerte probablemente no era ancestral en el árbol evolutivo de los mamíferos, y que las diferencias marcadas en el tamaño y la apariencia podrían haber evolucionado independientemente en múltiples linajes.