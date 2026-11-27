Por Gonzalo Calvigioni

Con el regreso a los entrenamientos previsto para el 21 de diciembre en Bella Vista, Newell’s atraviesa un período de definiciones que tendrá impacto directo en la conformación del equipo para la próxima temporada.

La dirigencia de Ignacio Boero deberá resolver tanto situaciones contractuales de futbolistas como la continuidad de Frank Darío Kudelka, dos asuntos que todavía no tienen una respuesta concreta.

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Uno de los nombres que aparece en esa agenda es Walter Mazzantti. El delantero debe regresar a Independiente porque la opción de compra por el 70% de su pase fue establecida en tres millones de dólares, una cifra que la Lepra no puede afrontar en las actuales condiciones económicas.

Sin embargo, su salida podría no ser definitiva: existe la posibilidad de negociar un nuevo préstamo con cargo, una alternativa que dependerá también de la próxima conducción del club de Avellaneda.

En ese escenario, Newell’s tendrá que administrar sus recursos para darle forma al plantel. La intención de sostener determinadas piezas deberá convivir con las posibilidades financieras de la institución, que no cuenta con margen para afrontar operaciones de valores elevados.

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La otra cuestión central es la continuidad de Kudelka. El entrenador mantuvo una conversación con la dirigencia antes de comenzar sus vacaciones, aunque el encuentro no estuvo dedicado exclusivamente a discutir la renovación contractual. Para avanzar será necesaria una reunión formal con el presidente Ignacio Boero y Pascual Lescano, representante del técnico.

Por ahora, ese encuentro no tiene fecha y tampoco existe un acuerdo encaminado. La próxima semana podría ser determinante para conocer si Newell’s apuesta a sostener al entrenador y darle continuidad al proyecto o si comienza a explorar otras alternativas.

Mientras tanto, el receso también se convierte en tiempo de trabajo para una dirigencia que deberá tomar decisiones antes de que el plantel vuelva a Bella Vista.