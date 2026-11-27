Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Salta indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 25°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 25°. La humedad se sitúa en un 60%, mientras que la visibilidad es óptima, con 10000 metros. El viento sopla a 1.79 m/s desde el sur-suroeste, y la presión atmosférica es de 1015 hPa.

El clima hoy viernes 27 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, sin probabilidades de lluvias. La visibilidad se mantendrá en 10000 metros, lo que permitirá disfrutar de un día despejado y agradable.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica lo siguiente: el sábado 28 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 29 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 31°, con cielo ligeramente nublado. Para el lunes 30 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 30°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 1 de diciembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 34°, con lluvias moderadas.