Cuatro mineros atrapados tras derrumbe en mina de oro en Antioquia, Colombia
El incidente ocurrió en el municipio de Remedios, Antioquia. Las autoridades trabajan en el rescate de los mineros afectados.
FOTO: El incidente se produjo en Antioquia.
Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) -- Un grave accidente ocurrió en el municipio de Remedios, en el departamento de Antioquia, donde al menos cuatro mineros se encuentran atrapados tras el derrumbe de una mina de oro, según informó la Alcaldía local.
La administración municipal ha coordinado esfuerzos con la Agencia Nacional de Minería (ANM), utilizando un equipo de Salvamento Minero, y otros organismos involucrados en el operativo de rescate. En un comunicado, se destacó la importancia de que la comunidad mantenga la calma y permita que los equipos de rescate trabajen sin inconvenientes en la zona.
El comunicado también indicó que "la mejor manera de ayudar en este momento es permitir que los equipos especializados desarrollen su trabajo de manera segura, ordenada y eficiente".
La ANM reportó que, entre enero y octubre de 2026, se registraron 88 emergencias mineras en Colombia, con un saldo de 148 personas fallecidas y 52 heridas. Además, otras 69 personas fueron rescatadas con vida.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Antioquia?
Un derrumbe en una mina de oro dejó atrapados a cuatro mineros en Remedios.
¿Dónde sucedió el incidente?
El accidente tuvo lugar en el municipio de Remedios, Antioquia, noroeste de Colombia.
¿Quiénes están a cargo del rescate?
La Alcaldía de Remedios y la Agencia Nacional de Minería están coordinando las labores de rescate.
¿Qué se ha solicitado a la comunidad?
Se pidió a la comunidad que actúe con prudencia y permita el trabajo de los equipos de rescate.
¿Cuántas emergencias mineras se registraron en 2026?
Entre enero y octubre de 2026, se registraron 88 emergencias mineras en Colombia.
[Fuente: Noticias Argentinas]