Buenos Aires, 27 de noviembre (NA) -- Un grave accidente ocurrió en el municipio de Remedios, en el departamento de Antioquia, donde al menos cuatro mineros se encuentran atrapados tras el derrumbe de una mina de oro, según informó la Alcaldía local.

La administración municipal ha coordinado esfuerzos con la Agencia Nacional de Minería (ANM), utilizando un equipo de Salvamento Minero, y otros organismos involucrados en el operativo de rescate. En un comunicado, se destacó la importancia de que la comunidad mantenga la calma y permita que los equipos de rescate trabajen sin inconvenientes en la zona.

El comunicado también indicó que "la mejor manera de ayudar en este momento es permitir que los equipos especializados desarrollen su trabajo de manera segura, ordenada y eficiente".

La ANM reportó que, entre enero y octubre de 2026, se registraron 88 emergencias mineras en Colombia, con un saldo de 148 personas fallecidas y 52 heridas. Además, otras 69 personas fueron rescatadas con vida.