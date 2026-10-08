El impactante video que muestra el momento en que el aluvión arrasa todo en San Carlos de Apoquindo

FOTO: La avalancha de agua, barro y materiales no detuvo su paso ante ningún obstáculo (TVN).

Un aluvión se originó durante la tarde de este jueves en Santiago de Chile y sus alrededores, lo que derivó en inundaciones y daños estructurales, en medio de las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas en la capital del país trasandino.

En la comuna de Las Condes y en San Carlos de Apoquindo -al pie de la cordillera-, se vieron imágenes impactantes, con calles anegadas y vehículos arrastrados por la corriente, incluido un ómnibus, tras el desborde de una quebrada.

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La Televisión Nacional de Chile (TVN) difundió las imágenes del momento exacto en que la avalancha de agua, barro y materiales avanza por las calles.

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