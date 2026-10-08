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El impactante video que muestra el momento en que el aluvión arrasa todo en San Carlos de Apoquindo

Las imágenes, difundidas por la Televisión Nacional de Chile (TVN), registran el paso aterrador del torrente de barro y materiales, que afectó a ese barrio de la comuna de Las Condes. 

08/10/2026 | 22:45Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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La avalancha de agua, barro y materiales no detuvo su paso ante ningún obstáculo (TVN).

FOTO: La avalancha de agua, barro y materiales no detuvo su paso ante ningún obstáculo (TVN).

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Un aluvión se originó durante la tarde de este jueves en Santiago de Chile y sus alrededores, lo que derivó en inundaciones y daños estructurales, en medio de las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas en la capital del país trasandino.

En la comuna de Las Condes y en San Carlos de Apoquindo -al pie de la cordillera-, se vieron imágenes impactantes, con calles anegadas y vehículos arrastrados por la corriente, incluido un ómnibus, tras el desborde de una quebrada.

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La Televisión Nacional de Chile (TVN) difundió las imágenes del momento exacto en que la avalancha de agua, barro y materiales avanza por las calles.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Santiago de Chile? Un aluvión provocó inundaciones y daños estructurales tras fuertes lluvias.

¿Quién informó sobre el evento? La Televisión Nacional de Chile (TVN) difundió imágenes del aluvión.

¿Cuándo sucedió el aluvión? Ocurrió durante la tarde del jueves.

¿Dónde se registraron los daños? En las comunas de Las Condes y San Carlos de Apoquindo.

¿Cómo se manifestaron las consecuencias? Se observaron calles anegadas y vehículos arrastrados por la corriente.

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