Un sitio web te permite explorar el escritorio de Elizabeth Holmes con documentos reales del juicio

Un nuevo sitio web creado por el ingeniero Bo Lau permite a los usuarios simular una experiencia única: explorar el escritorio de Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos, utilizando más de mil documentos, correos electrónicos y textos del juicio que tuvo lugar en su contra en Estados Unidos.

Este proyecto se basa en la documentación presentada durante el juicio y permite a los visitantes abrir su computadora, revisar su iPhone y hasta interactuar con la fallida máquina de análisis de sangre de Theranos, conocida como Edison. La experiencia está ambientada en el año 2016, cuando las tecnologías eran muy diferentes a las de hoy, con iPhones que aún tenían botones de inicio y computadoras que funcionaban con sistemas operativos más antiguos.

El sitio no solo busca entretener, sino que también ofrece una forma accesible de revisar la vasta cantidad de documentos del juicio, que de otro modo serían difíciles de navegar, ya que muchos de ellos están disponibles en formato PDF en sitios judiciales. Además, Lau está promoviendo un evento relacionado con el documental de Nathan Fielder sobre Holmes, titulado "You Can See Everything".

La plataforma destaca por su atención al detalle, proporcionando un entorno que refleja con precisión la vida de Holmes antes de que su empresa cayera en desgracia. A través de este sitio, los usuarios pueden sumergirse en una de las historias más impactantes de la tecnología moderna, reflexionando sobre las lecciones aprendidas del caso de Theranos.

Por último, el sitio web también sirve para dar a conocer Extend, la empresa de Lau, que se especializa en tecnología que permite "analizar, extraer y dividir documentos complejos con una precisión inigualable". Aunque el significado exacto de esta descripción puede ser confuso, el impacto de su tecnología es evidente en la creación de esta experiencia inmersiva.