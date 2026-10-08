Aplicaciones de transporte: comenzó un nuevo debate en comisiones del Concejo.

El Concejo Municipal de Rosario comenzó a analizar un proyecto del Ejecutivo que busca modificar las reglas para las aplicaciones de transporte, como Uber, e incorporar nuevas exigencias para las plataformas, los conductores y los vehículos. La iniciativa contempla un registro municipal de empresas, controles sobre los viajes y una tarifa mínima, además de permitir que taxis y remises operen a través de estas aplicaciones.

El tema se discutió este jueves en una reunión conjunta de las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno, con la participación de funcionarios municipales y concejales de distintos bloques. Durante el encuentro surgieron diferencias sobre los requisitos para circular, el impacto de las plataformas en el sistema de transporte y la necesidad de escuchar a todos los sectores involucrados.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un registro de plataformas electrónicas bajo la órbita de la Secretaría de Movilidad. Las empresas deberán contar con autorización municipal, constituir domicilio en Rosario, acreditar su situación fiscal y disponer de seguros vigentes, entre otros requisitos. La habilitación tendrá una duración de cinco años, sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas.

La propuesta también prevé que las aplicaciones compartan información con el municipio sobre los viajes realizados, sus recorridos, kilómetros, horarios y datos de conductores y vehículos, con el objetivo de facilitar los controles. Además, deberán informar al usuario el costo estimado del viaje antes de contratarlo y ofrecer herramientas para realizar reclamos, calificar el servicio y compartir la ubicación en tiempo real. También se contempla un botón de pánico vinculado con un protocolo de actuación y el 911.

En cuanto a los conductores, se exigirán licencia profesional, ausencia de antecedentes penales y documentación que acredite la autorización para manejar el vehículo. Los autos deberán tener cuatro puertas y baúl, revisión técnica vigente, patente al día y un seguro específico para la actividad. También deberán exhibir información identificatoria de la aplicación mediante un código QR.

Según se informó desde el Palacio Vasallo, otro de los aspectos que generó discusión fue la antigüedad permitida para los vehículos. Los concejales Mariano Romero y Antonio Salinas cuestionaron que los requisitos propuestos podrían habilitar la circulación de autos de varias décadas de antigüedad, siempre que cumplan con la revisión técnica correspondiente. También se plantearon dudas sobre el alcance del seguro para los pasajeros.

La iniciativa establece, además, una tarifa mínima para los viajes solicitados mediante plataformas, que no podrá ser inferior al valor del boleto del transporte urbano de pasajeros. Este punto fue cuestionado por el concejal Juan Pedro Aleart, quien adelantó que su bloque no acompañará el proyecto. También reclamó que se contemple a las motos y consideró que la ordenanza vigente, aprobada en 2023, necesita una actualización.

Durante el debate, Romero pidió ampliar las instancias de consulta con taxistas, remiseros, cadetes y empresas de plataformas, y propuso considerar una encuesta de origen y destino para conocer las preferencias de los usuarios. Desde el oficialismo respondieron que las comisiones ya reciben habitualmente a representantes de los distintos sectores y que la discusión continuará en ese ámbito.

También hubo cuestionamientos sobre el impacto de las aplicaciones en el transporte público. Salinas sostuvo que la discusión excede a Uber y que debe contemplarse la situación general del sistema de movilidad, mientras que la secretaria de Movilidad, Nerina Manganelli, defendió el funcionamiento del transporte urbano y mencionó la incorporación prevista de 90 unidades a gas natural comprimido.

El proyecto incluye un régimen de sanciones para conductores, vehículos y plataformas, que contempla multas, suspensiones y la posibilidad de cancelar autorizaciones. Las empresas que ya operan en Rosario tendrían 90 días desde la promulgación de la ordenanza para adecuarse a las nuevas disposiciones.

La propuesta busca actualizar la normativa municipal sobre aplicaciones de transporte y establecer condiciones comunes para su funcionamiento. Por el momento, continúa en discusión en las comisiones del Concejo, donde deberán evaluarse las objeciones y modificaciones antes de avanzar con su eventual tratamiento.

El video completo del debate en comisiones:

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