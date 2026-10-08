NASA busca cuevas ocultas para construir su primera base lunar

La NASA se encuentra más cerca de establecer la primera base lunar de la humanidad con la selección de tres investigaciones científicas que buscan responder preguntas fundamentales sobre la vida en la superficie lunar. Las misiones explorarán cuevas subterráneas que podrían servir como refugios para astronautas, investigarán depósitos ocultos de hielo lunar y monitorearán peligros ambientales que podrían amenazar a futuros exploradores.

Los nuevos instrumentos y tecnologías fueron seleccionados a través del programa de la NASA denominado Payloads and Research Investigations on the Surface of the Moon (PRISM). Serán enviados a la superficie lunar mediante la iniciativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) como parte del Programa de Base Lunar de la agencia.

Cada investigación abordará un desafío diferente para establecer una presencia humana sostenible en la Luna. Los investigadores examinarán posibles refugios naturales, identificarán recursos que los astronautas podrían utilizar y estudiarán las condiciones peligrosas que deberán soportar futuros hábitats y equipos. Juntas, las conclusiones apoyarán los programas Artemis y Moon Base de la NASA, mientras la agencia trabaja hacia la exploración lunar a largo plazo.

"La Ciencia de la NASA está construyendo la guía de supervivencia interplanetaria definitiva para asegurar que la ciencia llegue primero a la superficie lunar, proporcionando a nuestros futuros equipos de astronautas la información vital, recursos y precauciones de seguridad necesarias para sobrevivir en la Luna", afirmó Nicky Fox, administradora asociada de la Science Mission Directorate en la sede de la NASA en Washington. "Estas selecciones de PRISM ayudarán directamente a la NASA a minimizar los riesgos para nuestros astronautas mientras maximizan los objetivos de nuestra agencia al establecer el primer puesto avanzado lunar de la humanidad en preparación para enviar a los primeros astronautas a Marte".

Monitoreo de sismos lunares y otros peligros

La primera investigación, Lunar Environment Monitoring Station -- South Pole (LEMS-SP), establecerá una estación autónoma para rastrear las condiciones ambientales y amenazas potenciales a lo largo de un periodo prolongado.

Una de sus tareas incluirá la detección de micrometeoroides, pequeñas piezas de escombros espaciales que impactan la superficie lunar. A diferencia de la Tierra, la Luna carece de una atmósfera sustancial capaz de quemar la mayoría de los objetos entrantes, lo que convierte estos impactos en una preocupación para futuros equipos y hábitats.

La estación también medirá la abundancia de volátiles, sustancias que se convierten fácilmente en gas, dentro de la delgada capa de gases que rodea la Luna. El seguimiento de estos materiales ayudará a los científicos a comprender mejor cómo cambia el entorno lunar con el tiempo.

Otro instrumento importante será un sismómetro de corto periodo, diseñado para detectar vibraciones y actividad sísmica, incluidos los sismos lunares. Estas mediciones podrían revelar peligros que la NASA debe considerar al diseñar estructuras e instalar equipos sensibles en la superficie lunar.

Al recopilar información sobre impactos, actividad sísmica y el entorno circundante, LEMS-SP podría ayudar a los ingenieros a desarrollar infraestructuras más seguras y confiables para una base lunar permanente. La investigación estará liderada por Dr. Mehdi Benna de la University of Maryland, Baltimore County.

Búsqueda de cuevas ocultas bajo la Luna

La segunda investigación explorará una de las posibilidades más intrigantes de la Luna: enormes pasajes subterráneos que podrían servir como refugios naturales para astronautas.

Conocida como Geophysical Instruments for Marius Lunar pit Investigation (GIMLI), la misión examinará el Marius Hills Pit, una abertura en la superficie lunar que podría estar conectada a un extenso tubo de lava subterráneo.

Los tubos de lava se forman cuando la superficie exterior de la lava en movimiento se enfría y endurece mientras el magma continúa fluyendo por debajo. Una vez que la lava se drena, puede dejar túneles huecos. Los científicos creen que formaciones similares pueden existir debajo de partes del terreno volcánico de la Luna.

GIMLI utilizará mediciones geofísicas para investigar lo que se encuentra debajo del pozo y determinar si se conecta a un pasaje subterráneo más grande. Los hallazgos también proporcionarán nuevos conocimientos sobre los procesos volcánicos que dieron forma al paisaje lunar.

Si se confirman grandes espacios subterráneos, podrían ofrecer una ventaja importante para la futura exploración humana.

La superficie lunar está expuesta a cambios de temperatura extremos, radiación ionizante perjudicial y frecuentes impactos de pequeñas rocas espaciales. Los tubos de lava subterráneos podrían proporcionar temperaturas más estables y protección natural contra estos peligros.

En lugar de depender completamente de estructuras protectoras construidas en la superficie, los futuros astronautas podrían utilizar algunas de las formaciones geológicas existentes de la Luna como refugios.

Confirmar la presencia y el tamaño de estos espacios subterráneos podría influir en la ubicación de futuros hábitats y en cómo se diseñan esos hábitats. Dr. Nathaniel Putzig del Planetary Science Institute será el investigador principal de GIMLI.

Búsqueda de hielo oculto y recursos utilizables en la Luna

La tercera investigación se centrará en otro recurso que podría ser esencial para una presencia humana duradera en la Luna: el hielo de agua.

El Depth Imager with Spectral and Color Optics (DISCO) está diseñado para realizar las primeras mediciones directas desde la superficie lunar de hielo preservado en pequeñas regiones excepcionalmente frías conocidas como micro-cold traps.

Estas áreas pueden permanecer lo suficientemente frías como para que el hielo persista porque reciben poca o ninguna luz solar directa. Identificar dónde se encuentra el hielo, cuánto existe y cómo se distribuye podría ayudar a los científicos a entender si puede convertirse en un recurso práctico para futuras misiones lunares.

Transportar agua desde la Tierra es costoso. Encontrar hielo accesible en la Luna podría permitir eventualmente a los astronautas obtener agua localmente y potencialmente procesarla en oxígeno e hidrógeno para otros usos.

DISCO también investigará las propiedades físicas de la superficie lunar.

Un desafío es comprender lo que sucede cuando una nave espacial aterriza. Los gases de escape del cohete pueden hacer volar polvo y material suelto del suelo, afectando potencialmente a equipos y estructuras cercanas.

Los investigadores también examinarán la estabilidad del terreno para comprender mejor cómo pueden moverse de forma segura los astronautas, vehículos robóticos y otros equipos por la superficie.

Combinar estas mediciones ayudará a la NASA a desarrollar operaciones de aterrizaje y superficie más seguras, mientras avanza en tecnologías que podrían convertir el hielo lunar en un recurso útil para el Programa de Base Lunar. La investigación será liderada por Dr. Ariel Deutsch del Ames Research Center de la NASA en Silicon Valley, California.

Fundando la primera base lunar de la humanidad

En conjunto, las tres investigaciones abordarán algunos de los desafíos más importantes para establecer una presencia humana sostenida más allá de la Tierra.

LEMS-SP ayudará a los científicos a comprender las amenazas ambientales, GIMLI investigará si los tubos de lava subterráneos podrían proporcionar protección natural, y DISCO examinará posibles recursos hídricos y el comportamiento de la superficie lunar.

Los resultados podrían influir en todo, desde la ubicación de futuros hábitats hasta el diseño de equipos y el desarrollo de sistemas que permitan a los astronautas utilizar recursos ya disponibles en la Luna.

"Cada nueva selección de PRISM fortalece nuestra capacidad para llevar ciencia ambiciosa y transformadora a la superficie lunar", afirmó Brad Bailey, director de la Exploration Science Strategy Integration Office en la Science Mission Directorate de la NASA. "Estas investigaciones ejemplifican cómo Artemis y Moon Base están expandiendo la frontera de la exploración lunar, avanzando en tecnologías innovadoras, profundizando nuestra comprensión del entorno lunar y allanando el camino para futuras misiones de astronautas".

La NASA trabaja para aumentar la frecuencia de sus misiones lunares mientras se prepara para establecer una base lunar. Estas misiones entregarán instrumentos científicos y nuevas tecnologías destinadas a expandir el liderazgo estadounidense en la ciencia espacial, apoyar una presencia lunar sostenida y prepararse para exploraciones humanas más ambiciosas.

La iniciativa CLPS desempeña un papel central en ese esfuerzo al asociarse con empresas estadounidenses para transportar cargas científicas, de exploración y de tecnología a la superficie y órbita lunar.

Más allá de ayudar a los astronautas a vivir y trabajar en la Luna, el conocimiento adquirido de estas investigaciones podría resultar esencial para el objetivo a largo plazo de la NASA de enviar humanos a Marte.