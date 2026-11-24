FOTO: El turismo era uno de los sectores más importantes de la economía cubana.

Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- Cuba recibió 971.063 visitantes internacionales menos entre enero y octubre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, una caída que refleja el deterioro de su industria turística, afectada por la crisis económica y energética y las restricciones de Estados Unidos, según datos preliminares de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

La isla registró 507.083 visitantes internacionales en los primeros diez meses del año, apenas el 34,3 por ciento de los contabilizados en igual periodo de 2025, de acuerdo con las estadísticas divulgadas este martes por el organismo.

La comunidad cubana residente en el exterior encabezó la lista de visitantes, con 132.390, seguida de Canadá, con 130.253; Estados Unidos, con 50.268; México, con 26.421, y Rusia, con 21.822.

Estas cifras profundizan la tendencia negativa de uno de los principales sectores económicos de Cuba, que desde la década de 1990 se convirtió en una fuente fundamental de ingresos en divisas para el país.

La industria alcanzó sus mejores registros en años recientes al superar los cuatro millones de turistas anuales en 2016, 2017, 2018 y 2019. Sin embargo, las restricciones estadounidenses durante las administraciones de Donald Trump y Joe Biden, junto con el impacto de la pandemia de COVID-19, marcaron el inicio de un progresivo descenso en la llegada de visitantes.

A esos factores se han sumado las dificultades económicas y energéticas de los últimos años, así como las presiones y amenazas de sanciones de Washington contra empresas extranjeras que mantienen vínculos comerciales con la isla.

En los últimos nueve meses, estas presiones han incluido un cerco petrolero. En ese contexto, durante el último año siete cadenas hoteleras internacionales abandonaron sus operaciones en Cuba, entre ellas las españolas Meliá, Iberostar y Barceló.

Por su parte, el gobierno cubano aprobó en junio pasado un paquete de 176 reformas económicas y sociales orientadas a contrarrestar los efectos del bloqueo estadounidense, reactivar la industria nacional y el sector de servicios, así como fomentar la inversión extranjera.

Entre las medidas figura una mayor participación del sector privado en la industria turística, tanto mediante inversiones como en la gestión de instalaciones y servicios.