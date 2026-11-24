La búsqueda de alojamiento para las vacaciones puede convertirse en un problema antes incluso de hacer las valijas. Las publicaciones en redes sociales, las ofertas que circulan por internet y los contactos que se concretan exclusivamente por WhatsApp multiplican las posibilidades de encontrar una buena oportunidad, pero también abren la puerta a estafas y engaños. En vísperas de la temporada de verano, desde la Oficina Municipal de los Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario advirtieron sobre los riesgos de reservar una propiedad sin verificar quién está detrás de la operación.

La titular del organismo, Nadia Amalevi, planteó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario que la primera recomendación es desconfiar de las propuestas que parecen demasiado convenientes y evitar decisiones apresuradas. «Cuando hay una oferta demasiado grande, mirarla con desconfianza, estar atentos, no meternos en la primera oferta que vemos, no dejarnos llevar por la emocionalidad de si van a terminar los cupos», señaló.

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Uno de los principales recaudos pasa por verificar la identidad de quien ofrece el alojamiento. La funcionaria recomendó realizar las operaciones a través de inmobiliarias o corredores matriculados, en lugar de acordar directamente con personas desconocidas mediante redes sociales. La diferencia no es menor: contar con una factura, un contrato y un comprobante de pago permite acreditar que existió una relación de consumo y disponer de herramientas para reclamar si el servicio no se presta o no cumple con lo prometido.

«Lo primero que hay que hacer es fijarnos en los sitios oficiales, ver que las personas tengan alguna matrícula, que nos den alguna factura, algún comprobante de esta transacción, más allá de una conversación o de un sitio», explicó. También advirtió que la apariencia de una página web o de un perfil en redes sociales no constituye una garantía: «Hoy sabemos que con la inteligencia artificial podemos hacer cualquier cosa».

Las fotografías de las propiedades y las reseñas de otros usuarios también requieren cierta atención. Plataformas como Google o TripAdvisor pueden funcionar como referencias para evaluar un alojamiento, especialmente cuando incluyen imágenes tomadas por viajeros y comentarios sobre experiencias concretas. Sin embargo, la funcionaria aclaró que esas valoraciones no deben tomarse como una garantía absoluta. «Siempre hay que tomar todo lo que se ve en redes con pinzas», sostuvo.

En ese sentido, diferenció las fotografías profesionales que suelen publicar los establecimientos de aquellas imágenes espontáneas que suben los propios huéspedes. Estas últimas pueden ofrecer una perspectiva más cercana a la realidad del lugar, aunque tampoco eliminan por completo el riesgo de recibir algo distinto de lo anunciado.

Otro punto fundamental aparece al momento de realizar una reserva. Antes de transferir dinero, debe existir un contrato que detalle las condiciones acordadas, las características del alojamiento, el importe y las obligaciones de cada parte. En esa línea, hizo especial hincapié en que el documento debe especificar que se trata de una seña, ya que tiene consecuencias para ambas partes: establece un compromiso para quien alquila y también para quien reserva.

La recomendación es no quedarse únicamente con la palabra de quien ofrece el servicio. Si se contrata un paquete que incluye transporte y alojamiento, por ejemplo, es posible verificar directamente con la aerolínea que los pasajes hayan sido emitidos y estén efectivamente registrados a nombre de los pasajeros. Del mismo modo, se puede contactar al establecimiento para confirmar que la reserva exista y que coincida con la categoría de habitación contratada.

La funcionaria también puso el foco en una modalidad frecuente: el ofrecimiento de un precio menor a cambio de abandonar una plataforma de reservas y transferir directamente al supuesto propietario. En esos casos, el ahorro puede convertirse en una trampa. «Muchas veces pasa: te dicen que te sale un poco más barato porque a mí la plataforma me retiene tanta plata. No, bueno, ¿cuánto más barato? ¿Más barato es quedarme sin vacaciones? No», advirtió.

La recomendación es mantener la operación dentro de plataformas que ofrezcan mecanismos de intermediación, reclamo y eventual devolución del dinero. Aunque el precio pueda ser algo más elevado, contar con ese respaldo reduce la exposición frente a un incumplimiento.

Para quienes buscan casas de verano en localidades cercanas a Rosario, como Funes y Roldán, hay una ventaja adicional: la posibilidad de conocer personalmente el inmueble antes de cerrar el acuerdo. «La persona que realmente la alquila tiene que tener la llave de la casa y no tiene por qué no mostrarnos la propiedad», remarcó Amalevi. En esos casos, aconsejó no alquilar a ciegas y verificar tanto la identidad del responsable como las condiciones reales del lugar.

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También recomendó dejar asentado por escrito el estado en que se recibe la propiedad. Las condiciones de entrega y devolución deben quedar claras para evitar conflictos posteriores por daños, pintura, mobiliario o desperfectos que ya existían antes del ingreso. Una descripción detallada, acompañada de fotografías, puede evitar discusiones cuando finaliza la estadía.

Qué hacer si la estafa ya ocurrió

Si, pese a las precauciones, una persona resulta engañada o recibe un servicio diferente del contratado, la Oficina Municipal de los Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios puede brindar orientación sobre cómo avanzar con el reclamo.

La funcionaria insistió en la importancia de conservar toda la documentación y los registros de la operación. «Conversaciones de WhatsApp, facturas, contratos, fotos, todo lo que ustedes puedan guardar que pruebe una relación con la persona que en teoría nos iba a brindar un servicio y no fue lo que esperábamos o nunca sucedió ese servicio, sirve para poder hacer un reclamo», explicó.

La funcionaria precisó que quienes necesiten asesoramiento pueden acercarse de lunes a viernes, de 8.30 a 16, a la sede ubicada en Córdoba 852, entre Maipú y Laprida. También invitó a consultar el Instagram del organismo, @RosarioConsumidor, donde publican recomendaciones y advertencias para prevenir este tipo de situaciones.

Con la temporada de vacaciones en marcha, la búsqueda de alojamiento exige algo más que comparar precios y elegir las fotografías más atractivas. Verificar quién alquila, exigir documentación, confirmar las reservas y evitar transferencias por fuera de canales seguros son medidas que pueden marcar la diferencia entre concretar una escapada y terminar enfrentando un engaño. Como resumió Amalevi, una oferta demasiado tentadora puede terminar costando mucho más que haber pagado un poco más por una reserva segura.

Entrevista de Cecilia Moro.