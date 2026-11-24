En el marco de las celebraciones por el Día del Vino Argentino —declarado “bebida nacional” por la Ley 26.870 para revalorizar la identidad cultural y el impacto productivo de la actividad en el país—, Cadena 3 dialogó con Hugo Cabrini, ingeniero agrónomo y enólogo al frente de la histórica Bodega Cabrini de Luján de Cuyo (Mendoza).

Durante la entrevista, Cabrini repasó este martes el legado de la firma fundada en 1918 por su bisabuelo y gestionada actualmente por la cuarta y quinta generación familiar, destacando que llevan 87 cosechas ininterrumpidas elaborando el vino sacramental desde 1939.

En ese contexto de festejo, el especialista celebró que el vino funcione como un símbolo de encuentro, familia y trabajo en las 18 provincias vitivinícolas de Argentina.

El momento culminante de la charla se centró en el orgullo de haber provisto el vino consagrado por el papa León XIV durante la multitudinaria misa oficiada en la Basílica de Luján.

Al explicar la elaboración técnica de esta bebida sacramental, Cabrini detalló que se trata de un vino especial fortificado o licoroso, producido con uvas tintas como Malbec, Bonarda, Tempranillo y Sangiovese.

La vinificación contempla una ligera maceración inicial y, al alcanzar entre el 50% y el 60% de la fermentación natural, se le adiciona alcohol vínico para paralizar el proceso.

Esto permite lograr una graduación de entre 16,5° y 17° de alcohol y un azúcar remanente de 85 a 95 gramos por litro, lo que garantiza su conservación inalterable en las vinajeras al tomar contacto con el oxígeno durante los oficios religiosos.

Asimismo, el enólogo mendocino rememoró los estrechos lazos históricos que unen a la bodega familiar con el Vaticano y con diversas figuras del santoral católico. Entre ellos, destacó la visita presencial de San Luis Orione al establecimiento en 1936, ocasión en la que el santo se sentó en un sillón que su tía de 13 años marcó con tres cruces, conservándose hoy en la bodega como una reliquia.

Cabrini recordó, además, la bendición papal enviada en 1950 por Pío XII —con firma del entonces sustituto J.B. Montini, futuro Pablo VI— y la histórica misa del Jubileo del año 2000 en Roma, donde el papa Juan Pablo II consagró el vino de la bodega ante dos millones de fieles.

En relación a las tendencias de consumo, el productor diferenció técnicamente el vino licoroso de la mistela, aclarando que, mientras la mistela es una simple mezcla de mosto sin fermentar con alcohol, el vino de misa es un verdadero vino que ha atravesado un proceso de fermentación.

Cabrini ponderó el crecimiento que experimentan las opciones dulces en el mercado nacional, no sólo para su uso litúrgico, sino también como una alternativa ideal de sobremesa, postre o maridaje para acompañar chocolates, quesos y platos agridulces.

Por último, el profesional resaltó la dimensión socioeconómica de la vitivinicultura en Argentina, a la que definió como una industria de trabajo intensivo, que genera alrededor de 113.000 empleos directos a lo largo de todo el territorio nacional.

Cabrini concluyó su intervención subrayando el componente "mágico" de la profesión, que consiste en planificar y elaborar con pasión un producto que será disfrutado en familia o entre amigos varios años después de su cosecha.

Entrevista de “Turno Noche”.