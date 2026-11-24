FOTO: La vida cotidiana está llena de objetos a los que nombramos por sus marcas.

El periodista de Cadena 3, Juan Blondont, analizó este martes un curioso fenómeno del idioma: cómo los nombres comerciales de diversas empresas logran desplazar a los sustantivos comunes en el habla cotidiana hasta integrarse por completo en el vocabulario colectivo.

Según explicó Blondont, cuando una compañía promociona y comercializa un producto con éxito, el nombre de la marca suele diluir la denominación original del objeto, llevando a la gente a nombrar la marca en lugar de la categoría específica.

Desde el punto de vista lingüístico, este proceso combina dos figuras retóricas muy cercanas: la metonimia —mediante la cual se conecta el objeto con su origen, como al decir "te mando un WhatsApp" o "tomate un Tafirol"— y la antonomasia, que convierte a un referente estrella en el nombre universal de toda una clase de productos, como calificar de "Croc" a cualquier zueco de goma o llamar "Traffic" a las furgonetas utilitarias.

De este modo, la publicidad alcanza con tal efectividad, que termina tachando al sustantivo original para quedarse con su lugar en el idioma.

Para graficar el alcance de este fenómeno en la cultura argentina, el periodista repasó una serie de ejemplos cotidianos que marcan la vida familiar.

"Nadie en su sano juicio en pleno enero cordobés dice 'voy a instalar una pileta de lona en el patio', sino 'armemos la Pelopincho'", bromeó Blondont al evocar la estampa estival de reposeras, perros y verano.

Del mismo modo, en el ámbito de la construcción se ha reemplazado la expresión "placa de yeso" por la marca Durlock, dado que llamar al material por su nombre técnico resulta inusual en la conversación diaria.

Ocurre exactamente lo mismo en la salud cotidiana: al lastimarse un dedo, nadie pide en la farmacia un "apósito adhesivo", sino una Curita, al margen de la marca real del envase.

A esto se suman casos como el cacao en polvo transformado en un Nesquik o los pegamentos clasificados según su resistencia, donde la Gotita alude a reparar lo roto y Poxipol, a una unión definitiva.

Blondont señaló que esta transformación abarca desde la cocina y los útiles escolares, hasta el botiquín y la sobremesa.

Marcas emblemáticas, como Coca Cola, consiguieron que invitar a tomar una "Coca" sea equivalente a cualquier gaseosa, mientras que la fécula de maíz pasó a llamarse universalmente Maizena y el adhesivo escolar se convirtió simplemente en Plasticola.

Nombres tradicionales, como Cafiaspirina, Geniol, Gillette o Gancia fueron instalándose en distintos rincones del hogar hasta lograr lo que cualquier publicista desearía: que la sociedad pronuncie el nombre de su producto de manera espontánea y sin tener que pagar un solo segundo de publicidad.

Sin embargo, el periodista advirtió que lo que parece el triunfo definitivo del marketing representa, en realidad, un severo riesgo legal y financiero para las empresas.

Si un nombre comercial se vuelve completamente genérico en el uso diario y los tribunales así lo declararan, la compañía puede perder los derechos exclusivos sobre su marca registrada. Este proceso ya ha ocurrido históricamente con términos como "aspirina", "termo" o "celofán", los cuales nacieron como marcas registradas, pero terminaron convirtiéndose en sustantivos comunes de uso libre.

Finalmente, Blondont dedicó un apartado especial al "táper" (derivado de "Tupperware"), al que definió como una auténtica institución nacional. Tras quitarle el apellido a la marca, el recipiente pasó a ser "el contenedor que guarda comida, esperanza y una deuda familiar eterna", aludiendo con humor a la dinámica entre madres e hijos con los recipientes no devueltos.

En conclusión, el periodista remarcó que, ya sea que mantengan su registro o se usen de forma genérica, estas marcas se han instalado para siempre en la conversación popular y en la memoria emotiva, demostrando la fascinante interacción entre el lenguaje, el comercio y la vida cotidiana.