Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de few clouds, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 20°. La humedad se encuentra en un 80%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el oeste, contribuyendo a un clima agradable.

El clima hoy miércoles 25 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba mostrarán un clima variado. El jueves 26 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 25°, con posibilidad de light rain. El viernes 27, la mínima será de 19° y la máxima de 28°, con overcast clouds. El sábado 28, se espera un día despejado con temperaturas que oscilarán entre 19° y 32°. Finalmente, el domingo 29, la mínima será de 21° y la máxima de 30°, con light rain nuevamente en el pronóstico.