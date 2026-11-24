Un grupo de investigadores de la Universidad de Sídney presentó un revolucionario tratamiento en forma de gotas nasales que ha demostrado restaurar la memoria y el aprendizaje en ratones envejecidos, logrando que su rendimiento se asemeje al de animales más jóvenes. Además, este tratamiento previno un severo deterioro cognitivo en ratones genéticamente modificados para desarrollar enfermedades similares al Alzheimer. Lo más sorprendente es que esta terapia se basa en una tecnología de ARN mensajero (mRNA) similar a la utilizada en las vacunas contra el COVID-19.

La investigación, liderada por el profesor Greg Neely del Centro Charles Perkins de la Universidad de Sídney, podría abrir nuevas puertas en el tratamiento de diversas condiciones que afectan el cerebro. Las aplicaciones potenciales van más allá de la enfermedad de Alzheimer, abarcando trastornos neurodegenerativos, accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales traumáticas y condiciones genéticas raras.

"Si logramos avanzar rápidamente hacia ensayos clínicos en humanos, este enfoque podría representar un sistema de entrega no invasivo para tratar el Alzheimer que sortea la barrera hematoencefálica", comentó el profesor Neely.

La idea detrás de esta investigación tiene un origen inusual. El equipo se inspiró en la historia de ciencia ficción "Flores para Algernon" de Daniel Keyes, que explora los límites de la inteligencia humana a través de experimentos diseñados para aumentar la inteligencia en ratones y personas.

Cómo las gotas nasales restauran la memoria juvenil

El tratamiento funciona entregando ARN mensajero (mRNA), que es un tipo de instrucción genética que indica a las células cómo producir proteínas específicas. Estas instrucciones están encapsuladas en pequeñas partículas de lípidos conocidas como nanopartículas lipídicas (LNP), que protegen el mRNA y facilitan su ingreso a las células.

Una vez entregado a través de la nariz, el mRNA indica a las células que fabriquen proteínas terapéuticas capaces de llegar al cerebro. De este modo, el tejido nasal se convierte en una pequeña fábrica de producción de medicamentos, generando sustancias que pueden apoyar la función cerebral.

"En ratones envejecidos, observamos un aumento significativo en el aprendizaje y la memoria, devolviendo la cognición de los animales a su estado juvenil", destacó el profesor Neely.

El estudio, publicado en la revista Advanced Science, utilizó mRNA para estimular la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína que ayuda a las neuronas a sobrevivir, formar conexiones y adaptarse a medida que el cerebro aprende y almacena recuerdos. Los niveles de BDNF tienden a disminuir con la edad y también se asocian con la enfermedad de Alzheimer.

Los resultados fueron sorprendentes. Los ratones mayores que recibieron las gotas nasales lograron desempeñarse casi al mismo nivel que los ratones jóvenes en pruebas estandarizadas de memoria de trabajo, memoria espacial y reconocimiento de objetos. Estas pruebas miden habilidades como recordar información reciente, navegar en el entorno y reconocer objetos familiares. Los animales mayores no tratados mostraron el deterioro cognitivo esperado relacionado con la edad.

Las gotas nasales previenen el deterioro de la memoria en ratones con Alzheimer

Para investigar si el tratamiento también podría proteger contra la enfermedad de Alzheimer, los investigadores utilizaron un modelo de laboratorio conocido como ratones 5XFAD. Estos animales presentan mutaciones genéticas que provocan cambios cerebrales similares al Alzheimer y problemas de memoria a una edad inusualmente temprana.

En este modelo, los signos de la patología cerebral asociada al Alzheimer pueden detectarse típicamente a los dos meses de edad, con un deterioro cognitivo medible que aparece alrededor de los cuatro meses.

Los investigadores comenzaron a administrar las gotas nasales productoras de BDNF cuando los ratones tenían dos meses, aproximadamente en el momento en que empezaron a aparecer los cambios relacionados con la enfermedad. El tratamiento continuó dos veces por semana.

A los cuatro meses de edad, los ratones tratados no mostraron más deterioro cognitivo, a diferencia de la grave degradación normalmente observada en este modelo. Los hallazgos sugieren que apoyar a las células cerebrales en las primeras etapas del proceso de la enfermedad puede ayudar a preservar las habilidades cognitivas.

Uno de los resultados más intrigantes fue lo que el tratamiento no logró hacer. A pesar de que la memoria y el aprendizaje se protegieron, los investigadores no encontraron reducción en las placas de amiloide, depósitos de proteínas anormales que se acumulan en los cerebros de las personas con Alzheimer.

Esta distinción podría ser importante, ya que muchos tratamientos actuales para el Alzheimer buscan eliminar el amiloide. El nuevo enfoque, en cambio, parece ayudar a las neuronas a mantenerse sanas y funcionales a pesar de la presencia de estos depósitos. Si se puede demostrar el mismo efecto en humanos, es posible que las dos estrategias de tratamiento puedan utilizarse juntas.

"Los tratamientos actuales para el Alzheimer se centran en gran medida en eliminar estas placas de amiloide", explicó el profesor Neely. "Sin embargo, poco menos de un tercio de los pacientes con Alzheimer presentan placas serias pero no sufren demencia, y estos pacientes muestran niveles de BDNF naturalmente más altos, lo que sugiere que si aumentamos el BDNF, es posible vivir con la patología del Alzheimer".

"Nuestro enfoque parece funcionar no eliminando las placas, sino apoyando la salud, supervivencia y conectividad de las neuronas mismas. Esto abre la posibilidad de que estas terapias eventualmente puedan trabajar en conjunto".

Sortear la barrera hematoencefálica a través de la nariz

Introducir medicamentos en el cerebro representa uno de los mayores obstáculos en el desarrollo de tratamientos para enfermedades neurológicas. La barrera hematoencefálica actúa como un filtro protector, evitando que muchas sustancias potencialmente dañinas en el torrente sanguíneo ingresen al delicado tejido cerebral. Desafortunadamente, también bloquea numerosos medicamentos que los científicos desearían utilizar para tratar trastornos cerebrales.

La nariz ofrece una posible ruta alternativa. Las conexiones entre la cavidad nasal y el sistema nervioso central pueden permitir que ciertas sustancias terapéuticas lleguen al cerebro sin necesidad de cirugía o inyecciones directas en el cerebro o la médula espinal.

"Este es un emocionante concepto que demuestra un método para entregar carga codificada por mRNA al sistema nervioso directamente a través de la nariz", afirmó el profesor Neely.

El equipo adaptó la tecnología de mRNA basada en la misma plataforma BioNTech clínicamente validada utilizada para la vacunación contra el COVID-19. En lugar de entregar instrucciones que provocan una respuesta inmune, el sistema modificado proporciona instrucciones para producir proteínas destinadas a beneficiar al cerebro.

La primera autora, la doctora Maria Bergamasco, del Departamento de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente de la Universidad de Sídney, explicó que los hallazgos ilustran cómo la tecnología de mRNA podría utilizarse para propósitos que van mucho más allá de la prevención de enfermedades infecciosas.

"El éxito de las vacunas de mRNA mostró que estos sistemas pueden entregar instrucciones genéticas a las células de manera segura", afirmó la doctora Bergamasco. "Queríamos ver si podíamos adaptar esa tecnología para entregar proteínas beneficiosas al cerebro de una manera completamente no invasiva".

El tratamiento estimula el crecimiento de nuevas células cerebrales

Los investigadores también detectaron un aumento en la neurogénesis, el proceso mediante el cual se forman nuevas neuronas, en el hipocampo. Esta parte del cerebro juega un papel esencial en el aprendizaje y la memoria y es particularmente vulnerable al daño asociado con la enfermedad de Alzheimer.

El aumento en el número de nuevas neuronas proporciona otra posible explicación para las mejoras en el rendimiento cognitivo. Al promover la salud y adaptabilidad de las células cerebrales, el BDNF puede ayudar a mantener las redes neuronales necesarias para aprender y recordar información.

Las gotas nasales también parecieron ser bien toleradas. Los investigadores no informaron efectos secundarios importantes en los ratones durante el estudio, aunque se necesitarán más pruebas para establecer la seguridad a largo plazo.

¿Podrían las gotas nasales de mRNA funcionar en humanos?

A pesar de los resultados alentadores, el profesor Neely enfatizó que el tratamiento sigue siendo experimental. Hasta ahora, su efectividad solo se ha demostrado en ratones, y se requieren estudios adicionales de seguridad en animales antes de que puedan comenzar las pruebas clínicas.

"Antes de poder probar esta terapia en pacientes, necesitamos realizar una serie de estudios de seguridad en animales", dijo. "Es un camino muy prometedor, pero las narices humanas son diferentes de las narices de los ratones, por lo que necesitaremos probar nuestros medicamentos en humanos antes de saber si funcionará".

Esa diferencia anatómica es una consideración significativa. Un método de entrega que transporta con éxito sustancias terapéuticas desde la cavidad nasal al cerebro en ratones puede no funcionar de la misma manera en humanos.

No obstante, los investigadores creen que las aplicaciones potenciales podrían ser sustanciales. Más allá de proteger contra el deterioro cognitivo relacionado con el Alzheimer, la tecnología podría eventualmente ayudar a apoyar la memoria y otras habilidades mentales durante el envejecimiento normal.

"Creemos que nuestro nuevo fármaco, si funciona en humanos, puede promover la salud cognitiva general a medida que las personas envejecen, ayudar a tratar una variedad de enfermedades neurodegenerativas e incluso aumentar las habilidades cognitivas en personas jóvenes sanas", concluyó el profesor Neely.

Los próximos pasos incluyen perfeccionar la tecnología de entrega nasal y llevar a cabo más estudios para determinar su seguridad y efectividad a lo largo del tiempo. El equipo espera avanzar hacia ensayos clínicos en humanos tan pronto como lo permitan las pruebas requeridas.

"Basado en ensayos clínicos previos, sabemos que los componentes utilizados en este estudio son seguros para humanos", afirmó el profesor Neely. "Esperamos poder avanzar rápidamente a través de los estudios de seguridad requeridos y probar este tratamiento en humanos en los próximos dos años".

Aunque los componentes individuales se han utilizado previamente en humanos, el tratamiento nasal completo aún requiere su propia evaluación de seguridad. Si puede ofrecer beneficios similares de memoria en personas sigue siendo una pregunta abierta.

Financiación e intereses de investigación

El proyecto reunió a investigadores del Laboratorio de Genómica Funcional Dr. John y Anne Chong en la Escuela de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente, el Centro Charles Perkins y la Facultad de Medicina y Salud de la Universidad de Sídney.

El profesor Greg Neely y la doctora Maria Bergamasco figuran como inventores en una solicitud de patente provisional asociada con la investigación. Los demás autores no informaron intereses en conflicto.

El apoyo financiero provino del Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica, el Ministerio de Salud de Nueva Gales del Sur y una contribución filantrópica continua de Dr. John y Anne Chong que apoya la investigación del Laboratorio Neely. Los autores también reconocieron al Sydney Imaging Facility por su asistencia.

Todos los experimentos con animales fueron aprobados por el Comité de Ética Animal de la Universidad de Sídney y se llevaron a cabo de acuerdo con el Código Australiano de Práctica para el Cuidado y Uso de Animales con Fines Científicos.