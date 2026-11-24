Un reciente estudio de la Columbia Climate School reveló que la próxima era glacial de la Tierra podría haber comenzado hace unos 2,000 años, pero el calentamiento global detuvo este proceso. Los investigadores, liderados por el geocientífico Nicolás Young, analizaron plantas antiguas preservadas bajo el Barnes Ice Cap en el Ártico canadiense, descubriendo que los restos de una enorme capa de hielo comenzaron a expandirse nuevamente hace aproximadamente dos mil años.

Sin embargo, para la década de 1960, las temperaturas en aumento habían revertido ese crecimiento, provocando que el hielo se redujera en lugar de aumentar. Este hallazgo sugiere que el calentamiento global pudo haber interrumpido un ciclo natural de glaciación que ha moldeado el clima de la Tierra durante millones de años.

"Estaba comenzando, todo era normal, la próxima glaciación estaba a punto de suceder, y, sin embargo, se detuvo", comentó Young. "Es un ejemplo poderoso de cómo hemos sacudido el sistema".

En su investigación, publicada en la revista Science, Young y su colega Joerg Schaefer estudiaron la historia de la Laurentide Ice Sheet, que cubrió gran parte de Canadá y el norte de Estados Unidos entre hace 95,000 y 20,000 años. Aunque la mayoría de esta enorme capa de hielo desapareció con el calentamiento del clima, un remanente conocido como el Barnes Ice Cap permanece en la isla Baffin, en Nunavut, Canadá, cubriendo un área similar a la de Delaware.

Los investigadores sabían que la Laurentide Ice Sheet había crecido y retrocedido repetidamente durante los últimos 2.6 millones de años, pero no estaba claro si había sido más pequeña que en la actualidad antes de volver a expandirse. Este estudio podría indicar que un nuevo ciclo de glaciación comenzó mucho más recientemente de lo que se pensaba.

El Barnes Ice Cap ofrece una oportunidad única para investigar esta historia, ya que se encuentra congelado directamente en el lecho rocoso y no se desliza sobre el paisaje, lo que permite que las plantas que crecieron en áreas cubiertas posteriormente por el hielo permanezcan preservadas durante miles de años.

A medida que el Barnes Ice Cap comenzó a retirarse en 1960, la vegetación previamente enterrada comenzó a emerger. Los investigadores pudieron recolectar estos restos de plantas antiguas y determinar cuándo estaban vivas mediante la datación por radiocarbono. Este método mide el carbono-14, un isótopo radiactivo que los organismos vivos absorben de la atmósfera.

Los resultados del estudio sugieren que la Laurentide Ice Sheet alcanzó su menor extensión hace aproximadamente 3,000 años y que alrededor de 2,000 años atrás, las temperaturas se enfriaron lo suficiente como para que el hielo restante comenzara a expandirse nuevamente. Young y su equipo argumentan que este crecimiento renovado debería considerarse como el inicio de la próxima era glacial.

Este enfoque difiere de investigaciones anteriores que sugirieron que la próxima glaciación no comenzaría durante miles o incluso decenas de miles de años. La discrepancia radica en cómo los científicos definen el inicio de un período glacial. En lugar de esperar hasta que enormes capas de hielo se extiendan por los continentes, el equipo de Young propone que la primera expansión sostenida de una capa de hielo existente marque el punto de inicio.

Sin embargo, este crecimiento inicial no habría producido una transformación inmediata del planeta. Según Young, habrían sido necesarios miles de años para que el enfriamiento se hiciera notable y aproximadamente 30,000 años para que la Laurentide Ice Sheet recuperara sus enormes dimensiones continentales.

Para la década de 1960, las condiciones habían cambiado lo suficiente como para que el Barnes Ice Cap perdiera más hielo durante el verano de lo que podía reemplazar con la nieve invernal. En lugar de continuar expandiéndose, el antiguo hielo comenzó a encogerse, poniendo fin al período glacial en desarrollo antes de que pudiera progresar hacia una era de hielo completa.

Las proyecciones futuras indican que el Barnes Ice Cap podría desaparecer por completo en los próximos siglos. "Esa será la verdadera última remanente de la Laurentide, desapareciendo para siempre", dijo Young.

La desaparición del Barnes Ice Cap podría tener implicaciones significativas para cómo se desarrollan los futuros períodos glaciares. En el pasado, la Laurentide Ice Sheet proporcionó un punto de partida para una nueva glaciación cada vez que el clima de la Tierra se enfriaba lo suficiente. Sin la última remanente de la Laurentide, un futuro período glacial podría desarrollarse de manera diferente.

Los hallazgos sugieren que el calentamiento global ha hecho más que derretir glaciares y reducir las capas de hielo existentes; también pudo haber interrumpido un ciclo glacial que ya estaba comenzando, además de eliminar una característica que ayudó a mantener los ciclos de eras de hielo en América del Norte durante millones de años.