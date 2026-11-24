La temporada de graduaciones, casamientos y fiestas de fin de año empieza a mover el mercado de la indumentaria masculina en Rosario. Con diciembre cada vez más cerca, quienes necesitan vestirse para una ocasión especial se encuentran frente a una decisión que también pasa por el presupuesto: alquilar un traje para una noche o comprar un conjunto que después pueda reutilizarse.

En un comercio de zona sur, ubicado en Regimiento 11 al 800, la demanda ya se tradujo en una disponibilidad limitada para los alquileres. Su propietario, Aristides Bruno, confirmó a Cadena 3 Rosario que los cupos están completos y explicó: «Nosotros tenemos 30 cupos mensuales de alquileres. Y lo que es alquileres, bueno, no tenemos cupos hasta el 17 y 18. Recién ahí podemos empezar a volver a alquilar».

Ante ese escenario, el local lanzó una promoción orientada especialmente a los egresados: ambo, camisa y corbata por $290.000. «Armamos una promo económica para que sea bien accesible», señaló, al tiempo que destacó que, al tratarse de fabricantes, pueden trabajar con otros costos y ofrecer una alternativa más conveniente.

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La propuesta incluye siete colores para elegir: celeste, azul Francia, bordó, beige, azul oscuro, azul noche, gris y negro. No obstante, hay algunos tonos que se imponen sobre el resto. «Para esta temporada se trabaja mucho el color. El bordó pica en punta, después viene mucho el beige, ese celeste», detalló el comerciante.

La tendencia tiene una explicación vinculada con el tipo de celebración. Las graduaciones suelen reunir a numerosos egresados y muchos buscan diferenciarse a través de la vestimenta. «El graduado siempre quiere destacar un poquito», explicó el vendedor. En ese sentido, el estilo elegante sport gana terreno y permite combinar prendas formales con otras más informales, sin necesidad de utilizar el traje completo.

La diferencia económica entre comprar y alquilar también es considerable. En el mismo comercio, el alquiler del conjunto de ambo, camisa y corbata cuesta $169.000. Sin embargo, hay una particularidad: el cliente solamente debe devolver el ambo. «La camisa y la corbata la damos de regalo. O sea, lo único que vos devolvés es el ambo», explicó.

El motivo, según señaló, tiene que ver con el desgaste de las prendas y los procesos de limpieza. «Nosotros queremos que todos vayan bien presentados, porque en los alquileres, por más que la camisa vaya a tintorería y demás, es un desgaste y no queda, y más en los colores claros», justificó.

Comprar, por otra parte, puede resultar una alternativa para quienes pretenden aprovechar la ropa después del evento. «Hoy, al utilizarse mucho el elegante sport, muchos van al color y lo compran porque después te queda como un saquito sport», describió. La posibilidad de combinar el saco con un pantalón chino o de vestir por separado aparece así como uno de los argumentos para inclinarse por la compra.

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Fuera de la promoción, un ambo confeccionado con una tela de buena calidad parte de los $390.000. Para quienes buscan una opción más formal, el traje completo —que incorpora chaleco al saco y al pantalón— tiene un valor de $490.000. En los modelos de mayor categoría, con otras telas, detalles y terminaciones, los precios pueden llegar a los $590.000.

También hay cambios en los accesorios. La corbata volvió a imponerse frente al moño, que perdió presencia en comparación con temporadas anteriores. «Hace dos años atrás el moño se usaba muchísimo. Ya de hace dos años acá viene bajando un poquito lo que es el moño», observó el comerciante. Actualmente, su utilización queda más asociada a celebraciones de gala o situaciones particulares, como la vestimenta del novio.

Con los alquileres prácticamente completos para buena parte de la temporada y una oferta de compra que busca captar a quienes todavía no resolvieron su vestimenta, el movimiento comercial anticipa semanas de alta demanda.

La elección dependerá del bolsillo, del tipo de evento y de cuánto se pretenda reutilizar la ropa después de la celebración. Pero una cosa ya está clara: para los egresados de este año, el bordó, el beige y el celeste son algunos de los colores que marcan la temporada, mientras que conseguir un alquiler empieza a ser una cuestión de disponibilidad.

Informe de Agostina Meneghetti.