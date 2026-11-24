El luchador argentino Kevin Vallejos continúa forjando su historia con un ascenso meteórico en la categoría de peso pluma de la UFC al alcanzar el tercer lugar en el ranking.

Vallejos, de 24 años, logró este destacado puesto tras vencer por decisión unánime al excampeón estadounidense Aljamain Sterling en un combate realizado el fin de semana pasado.

De este modo, el argentino se convierte en el primer peleador argentino en ingresar al top 3 de una categoría masculina, y su sueño de disputar una pelea por el título se vuelve más tangible, considerando que los dos luchadores que lo preceden, Movsar Evloev y Diego Lopes, ya tuvieron la oportunidad de enfrentarse al campeón Alexander Volkanovski sin éxito.

Vallejos sigue sorprendiendo con su rendimiento, acumulando un total de 20 peleas profesionales y un récord de 5-0 desde su llegada a la UFC, lo que lo convierte en el tercer candidato a desafiar a Volkanovski por el título.

El argentino ha generado un gran impacto en la división de peso pluma gracias a su boxeo agresivo y su notable capacidad para noquear, habiendo finalizado a oponentes de la talla de Seung Woo Choi, Giga Chikadze y Josh Emmett, lo que le ha permitido ganar notoriedad.

A estos triunfos se suman una victoria por decisión ante Danny Silva y su más reciente éxito frente a Sterling.

En el enfrentamiento contra el estadounidense, quien ha sido campeón de la UFC en cuatro ocasiones, Vallejos adoptó un enfoque más cauteloso de lo habitual, evitando las trampas que su experimentado rival intentó establecer, logrando defenderse de los intentos de derribo durante la pelea.

Con esta victoria, Vallejos no solo superó a Sterling en el ranking, sino que también estableció varios récords: es el primer argentino en enfrentarse y derrotar a un excampeón, y el primer argentino en llegar al top 3 de su categoría en las divisiones masculinas, mientras que Ailín Pérez ocupa el segundo puesto en el peso gallo femenino.