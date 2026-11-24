Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 24 de noviembre.
El sorteo número 13093 de la Quiniela Turista se realizó el martes 24 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 6912, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Soldado)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13093 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 24 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 6912, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Soldado).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6912
2° 6731
3° 0996
4° 9373
5° 5871
6° 9946
7° 4096
8° 8824
9° 0654
10° 7820
11° 8633
12° 2527
13° 7535
14° 5188
15° 5209
16° 7674
17° 6527
18° 5806
19° 8618
20° 5482
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13093 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 24 de noviembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 6912.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Soldado).
¿Cuáles son los resultados de los números?
Los 20 números ganadores fueron 6912, 6731, 0996, 9373, 5871, 9946, 4096, 8824, 0654, 7820, 8633, 2527, 7535, 5188, 5209, 7674, 6527, 5806, 8618, 5482.