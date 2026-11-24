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El número de sorteo 13093 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 24 de noviembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 6912, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Soldado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6912

2° 6731

3° 0996

4° 9373

5° 5871

6° 9946

7° 4096

8° 8824

9° 0654

10° 7820

11° 8633

12° 2527

13° 7535

14° 5188

15° 5209

16° 7674

17° 6527

18° 5806

19° 8618

20° 5482