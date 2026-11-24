Un nuevo estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts reveló que algunos de los agujeros negros más pequeños jamás propuestos podrían tener la capacidad de destruir estrellas enteras desde su interior. Estos enigmáticos objetos, conocidos como agujeros negros primordiales, podrían haberse formado en los primeros momentos tras el Big Bang, cuando regiones de materia extremadamente densas colapsaron bajo su propia gravedad. Si realmente existen, estos remanentes antiguos podrían representar una parte significativa de la materia oscura, la materia invisible que constituye la mayor parte del universo.

Investigadores del MIT y otras instituciones identificaron una posible forma de detectarlos. Utilizando cálculos teóricos y simulaciones por computadora en tres dimensiones, el equipo examinó lo que sucedería si un agujero negro primordial quedara atrapado dentro de una estrella similar a nuestro Sol.

Su estudio, publicado en The Astrophysical Journal, describe una posibilidad notable. Un agujero negro del tamaño de un átomo, pero con la masa de un asteroide, podría hundirse gradualmente hacia el centro de una estrella y comenzar a consumirla desde adentro. Si la estrella gira lo suficientemente rápido, el material que cae hacia el agujero negro formaría eventualmente un disco giratorio a su alrededor, lo que podría desencadenar una explosión catastrófica.

"Una vez que se forma el disco, esto es esencialmente una sentencia de muerte para la estrella", afirmó Ore Gottlieb, autor principal y profesor asistente de física en el MIT. La interacción entre el agujero negro y el disco circundante podría producir enormes chorros de materia que perforarían la estrella y causarían su explosión en cuestión de segundos. Los investigadores predicen que la explosión resultante emitiría luz intensa azul y ultravioleta, junto con rayos X y gamma, haciéndola potencialmente visible para telescopios ya en operación.

"Hay esperanza de que podamos investigar los agujeros negros primordiales a través de interacciones con estrellas", expresó Gottlieb. "Esperamos que esto sea visible, y es algo que deberíamos investigar".

El equipo de investigación incluyó a Matteo Cantiello del Flatiron Institute, Cameron Norton y Matthew Kleban de la Universidad de Nueva York, y Ken Van Tilburg de la Universidad de Stanford.

No todos los agujeros negros primordiales formados en el universo temprano existirían hoy. Según una teoría desarrollada por el físico Stephen Hawking, los agujeros negros pierden energía gradualmente a través de un proceso cuántico llamado radiación de Hawking. Con el tiempo, este proceso provoca que se reduzcan y que los agujeros negros primordiales más pequeños ya se hayan evaporado por completo.

Sin embargo, los agujeros negros primordiales más pesados podrían haber sobrevivido hasta la actualidad. Algunos podrían tener aproximadamente el tamaño de un átomo mientras contienen tanta masa como un asteroide (alrededor de una millonésima parte de la masa de la Tierra). Estos objetos extraordinarios plantean una pregunta intrigante: si todavía están dispersos por el universo, ¿qué pasaría cuando uno se encontrara con una estrella? Más importante aún, ¿podría la interacción resultante proporcionar la evidencia necesaria para establecer que los agujeros negros primordiales realmente existen?

Para investigar, Gottlieb y sus colegas combinaron cálculos matemáticos con simulaciones numéricas que incorporan relatividad general, dinámica de fluidos, evolución estelar y física de partículas. Su objetivo era entender cómo un agujero negro primordial podría quedar atrapado por una estrella y qué sucedería después.

Los investigadores descubrieron que una estrella actuando sola generalmente no podría capturar un agujero negro primordial que pasara cerca. Su atracción gravitacional no sería suficiente para evitar que el agujero negro escapara. La situación cambia cuando otro objeto está involucrado. Una estrella o planeta compañero podría alterar la interacción gravitacional lo suficiente como para permitir que el agujero negro primordial quedara atrapado.

En esta configuración que involucra tres objetos, el agujero negro podría viajar repetidamente a través de la estrella. Cada paso generaría fricción al moverse a través del material estelar, drenando gradualmente energía de su órbita y acercándolo al centro de la estrella. Este proceso podría llevar miles o incluso millones de años. Aunque suena extraordinariamente lento, es relativamente breve comparado con la edad del universo.

Eventualmente, el agujero negro se asentaría en el núcleo de la estrella, donde podría comenzar a alimentarse del material circundante. "Aquí es donde comienza la acción", dice Gottlieb.

Una vez que el agujero negro primordial alcanza el núcleo estelar, su crecimiento depende en parte de lo que sucede con la energía generada a medida que el gas cae hacia él. Parte de esa energía puede calentar el material circundante, lo que podría ralentizar la tasa a la que cae gas adicional hacia adentro. Sin embargo, las simulaciones del equipo indican que la mayor parte de la energía desaparecería en el agujero negro, lo que le permitiría acumular materia más rápidamente de lo que se había sugerido anteriormente.

A lo largo de varios millones de años, el agujero negro en crecimiento podría consumir aproximadamente el 1 por ciento de la masa total de la estrella. En ese momento, su destino dependería en gran medida de qué tan rápido gira la estrella. Si la estrella gira lo suficientemente rápido, el gas ya no podría caer directamente en el agujero negro. En su lugar, el material se reuniría en un disco giratorio alrededor del agujero negro, que para entonces habría crecido a varios metros de tamaño.

"Dentro de la estrella, tienes un agujero negro con un disco", dice Gottlieb. "El agujero negro también está girando y está retorciendo el espacio y el tiempo". A medida que el disco continúa alimentando al agujero negro, la rotación extrema retuerce el campo magnético que atraviesa el material circundante. Este proceso podría generar chorros excepcionalmente potentes que se disparan hacia el exterior desde los polos del agujero negro.

"Este campo magnético retorcido impulsará chorros electromagnéticos muy fuertes desde los polos del agujero negro", explica Gottlieb. "Y estos chorros simplemente explotarán la estrella en cuestión de decenas de segundos. Es muy rápido. Una vez que tienes un disco, has terminado". Lo que comenzó como un pequeño agujero negro oculto dentro de una estrella ordinaria podría terminar en una explosión violenta, con la destrucción de la estrella desarrollándose en cuestión de segundos una vez que se alcanzan las condiciones críticas.

Los investigadores también calcularon cómo podrían verse estas explosiones inusuales para los astrónomos, estimando cómo cambiarían su brillo y color a través de diferentes longitudes de onda de luz. Sus modelos predicen una secuencia reconocible de emisiones, comenzando con radiación de alta energía y progresando a través de otras partes del espectro electromagnético a medida que evoluciona la explosión. La explosión inicial podría incluir luz azul intensa y ultravioleta, junto con rayos gamma y rayos X.

"Inicialmente detectaríamos algunos rayos X y rayos gamma, y luego, con el tiempo, emisiones ópticas e infrarrojas, y más tarde emisiones de radio", dice Gottlieb. "Esto es algo que podríamos detectar potencialmente, si no está sucediendo demasiado lejos de nosotros. Podría estar a muchas galaxias de distancia, no solo en nuestro vecindario".

Sin embargo, identificar uno no sería sencillo. Otros eventos cósmicos pueden generar destellos de radiación similares, por lo que una explosión inusual por sí sola no establecería que un agujero negro primordial fue el responsable. Los astrónomos necesitarían examinar evidencia adicional, incluyendo las características de la estrella en explosión. Una pista especialmente reveladora sería una explosión que involucre a una estrella que no debería terminar de manera tan violenta.

"Por ejemplo, si la estrella tiene una cierta masa que no debería explotar, debe ser algo que está sucediendo dentro que es una especie de parásito que está consumiendo la estrella desde adentro", dice Gottlieb. "El impacto más amplio es que ahora podemos establecer restricciones sobre los agujeros negros primordiales y sus contribuciones a la materia oscura utilizando observaciones".

Aun si no se encuentran ejemplos convincentes, la búsqueda podría ayudar a los científicos a determinar cuán comunes podrían ser los agujeros negros primordiales y cuánta materia oscura podrían representar. Por ahora, los agujeros negros primordiales siguen siendo hipotéticos. Pero la nueva investigación ofrece a los astrónomos una posible firma observacional para perseguir, conectando la espectacular destrucción de estrellas con objetos que pueden haber existido desde los momentos más tempranos del universo.

La investigación recibió apoyo parcial de la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de EE.UU. y del Programa de Investigación Científica Avanzada de la Fundación Nacional de Ciencias.