La polémica por los trompos realizados con una camioneta rosa en los médanos de Pinamar volvió a poner en discusión los riesgos de la conducción imprudente en zonas turísticas. La protagonista del episodio fue Lara Magalí Rapallo, una streamer de 20 años conocida en redes sociales como “Naotzumi”, quien fue detenida luego de que se viralizaran imágenes en las que realizaba maniobras peligrosas con una RAM 1500 Laramie mientras varias personas viajaban colgadas de los laterales del vehículo.

En diálogo con Cadena 3, Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, cuestionó duramente el comportamiento de la joven y advirtió que este tipo de situaciones responde a un problema más profundo: la pérdida del sentido común, la falta de responsabilidad y la percepción de impunidad frente a las normas de tránsito.

“Lo que se ha perdido es el sentido común. Tenemos profundos problemas de valores culturales, de respeto al prójimo y gente que se cree impune porque son influencers”, sostuvo.

Pons también cuestionó que este tipo de conductas se conviertan en contenido para redes sociales y sean celebradas por quienes siguen a sus protagonistas.

“¿A quién van a influenciar haciendo estas pavadas? ¿Van a influenciar a alguien?”, planteó.

“No es un videojuego: en la vida real no se puede reiniciar”

El especialista puso el foco en el peligro que representan las maniobras realizadas en los médanos, especialmente cuando hay personas sujetas a los estribos de los vehículos.

“Hay que ser bastante desesperado para estar llevando gente colgada de los estribos. Si se caen, los pisás. Se te caen en las ruedas”, explicó.

Para Pons, detrás de estos episodios también existe una dificultad para dimensionar las consecuencias de las propias acciones.

“Es un tema generacional, donde en el jueguito chocaste contra el paredón y lo revivís y seguís funcionando. En la vida real eso no pasa. No es GTA”, afirmó, en referencia al popular videojuego.

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Y agregó: “Las consecuencias están, y los problemas civiles y penales también. No sé si es que no lo saben, que lo ignoran o que, si los conocen, se creen impunes”.

El presidente del Observatorio Vial Latinoamericano también cuestionó a quienes consumen y festejan este tipo de contenidos: “Si es influencer es porque tiene seguidores. Que haya un estúpido puede pasar. Ahora, la legión que lo sigue habla muy mal de ellos”.

La Frontera de Pinamar y las responsabilidades sobre los médanos

Pons también apuntó contra la falta de controles en el sector de La Frontera, donde se realizan habitualmente maniobras con vehículos todoterreno.

El especialista consideró que es necesario investigar quiénes son los propietarios de los terrenos y qué responsabilidades tienen sobre las actividades que se desarrollan allí.

“Si es un lugar privado, se sabe perfectamente quiénes son los dueños. ¿Por qué no se quiere hacer nada en ese lugar? Sería una interesante investigación. ¿Quiénes son los dueños de esos campos? ¿Cómo adquirieron esos terrenos? ¿Y por qué se permite hacer lo que se permite hacer?”, preguntó.

Según explicó, la Justicia podría intervenir y determinar eventuales responsabilidades de los propietarios si no toman las medidas necesarias para evitar situaciones de riesgo.

Además, recordó una conversación que mantuvo fuera de micrófono con un exintendente de Pinamar, quien le habría explicado las dificultades políticas y económicas para implementar controles estrictos.

“Me dijo: ‘Yo tengo que salir a decir que vamos a hacer todas estas acciones, pero en realidad después lo tengo que permitir, porque si no, el turismo se me va a otra playa y yo después me tengo que aguantar a los comerciantes todo el año diciéndome que les espanté el turismo’”, relató.

Para Pons, esa lógica explica por qué determinadas conductas se repiten año tras año sin que se logre una solución definitiva.

Multas, controles y licencias: las críticas al sistema vial argentino

El especialista extendió sus cuestionamientos a otros episodios de conducción peligrosa registrados en las últimas semanas, como los accidentes protagonizados por vehículos de alta gama y camionetas en distintas zonas del país.

A su entender, el problema no se resuelve únicamente con sanciones económicas, sino que requiere controles efectivos y un sistema de otorgamiento de licencias más exigente.

“Si el tipo que tiene un Audi, un Porsche o una Amarok paga 500 mil pesos de multa, se pone a reír y lo cuenta como una anécdota. Si la multa fuese proporcional a su patrimonio o directamente hubiera una quita de la licencia por una cantidad de tiempo importante, tal vez sería distinto”, consideró.

También cuestionó los controles electrónicos que, según su mirada, tienen una finalidad principalmente recaudatoria y no contribuyen necesariamente a mejorar la seguridad vial.

“Hay que educar, hay que tener un sistema de otorgamiento de licencias como corresponde y hacer controles en serio, controles viales que sirvan”, remarcó.

Pons consideró que la organización federal del tránsito dificulta la implementación de políticas comunes. Señaló que existen alrededor de 2.300 municipios que otorgan licencias de conducir bajo 24 legislaciones provinciales, una fragmentación que, a su entender, impide establecer criterios uniformes.

El modelo australiano que propone para otorgar licencias de conducir

Consultado sobre si debería revisarse la edad para obtener el primer carnet de conducir, Pons planteó que el debate debe enfocarse principalmente en las condiciones de acceso y en la responsabilidad que implica manejar.

“Si vos tenés una licencia de conducir, sos responsable y hasta firmaste una declaración jurada de que conocés la ley. Y la ley te puede llegar a sacar esa licencia”, sostuvo.

Como alternativa, destacó el sistema australiano de otorgamiento gradual de licencias, que establece diferentes etapas antes de habilitar la conducción sin restricciones.

Según explicó, el modelo contempla tres niveles y exige que los conductores demuestren progresivamente su capacidad para manejar, respetar las normas y desenvolverse en el tránsito sin acumular infracciones.

La licencia completa se obtiene después de un período de hasta tres años desde el inicio del proceso, siempre que el conductor haya demostrado un comportamiento adecuado.

“A mí me encanta ese sistema. Es un sistema que está unificado, que funciona muy bien y que se puede trasladar acá”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que su implementación en Argentina sería compleja debido a la fragmentación normativa y a los intereses políticos y económicos que intervienen en el otorgamiento de las licencias.

“Vos me tenés que demostrar que te merecés esa licencia, no que el trámite es rápido. El trámite tiene que ser estricto, porque vas a estar en medio de un entorno vial exigente”, concluyó.

Entrevista de Ahora País.