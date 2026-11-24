FOTO: Conflicto en Caballito: vecinos y Policía enfrentados por el retiro de un deck para el TramBus

Buenos Aires, 24 noviembre – Efectivos de la Policía de la Ciudad se enfrentaron con vecinos del barrio de Caballito este martes, tras intentar retirar un deck de un local comercial. Este hecho se enmarca dentro de los cambios de tránsito relacionados con la implementación del nuevo TramBus. Durante la operación, los agentes mantuvieron un altercado con el dueño del establecimiento y los clientes, a quienes les fueron retiradas las consumiciones.

Los incidentes ocurrieron en las primeras horas de la mañana, cuando los oficiales de la Policía porteña se trasladaron a la confitería situada en la calle Ambrosetti al 300 para desmantelar la estructura que ocupaba la vía pública.

El propietario del local, Jorge Prado, expresó su indignación a través de redes sociales, comentando: "Hoy a las 8 de la mañana me encuentro con que me quieren desarmar el deck que tengo para la gente sin ningún tipo de notificación".

El dueño del negocio también cuestionó la actitud de los funcionarios, afirmando: "Dicen que tenían una orden de desarmármelo sí o sí, y de sacarme el lugar. Quiero saber qué es lo que va a hacer el ministro de Espacio Público Ignacio Baistrocchi, que no se presentó, y qué es lo que va a pasar con mi local. Yo de acá no me voy a mover hasta que alguien venga y lo haga".

Ante la tensión generada por los forcejeos y las discusiones, Prado intentó interponerse entre los oficiales y los vecinos para evitar que la situación escalara. En medio del tumulto, se escuchó su grito: "Me están rompiendo el negocio".

Horas antes del conflicto, el dueño había anticipado la problemática que se estaba gestando. En declaraciones a la prensa, reveló que a las 8 de la mañana se había encontrado con personal municipal intentando desmontar el deck sin haberlo notificado formalmente. Los responsables de esta orden, según Prado, son Mariano Carmona, director general de Fiscalización, y el ministro Ignacio Baistrocchi.

Prado hizo hincapié en que no recibió ninguna notificación oficial sobre la resolución que autorizaba la remoción de su deck. "Tanto el señor Carmona, que firmó una resolución en la cual notificó al PDA para un papel para poderme sacar el deck, del cual no estoy notificado, y el ministro de Espacios Públicos, Ignacio Baistrocchi", afirmó.

Además, subrayó que ni Carmona ni Baistrocchi se presentaron en su local, dejando la situación sin una respuesta adecuada. "Quiero saber qué es lo que va a hacer tanto el señor Mariano Carmona, que no se presentó, o el ministro de Espacios Públicos, Ignacio Baistrocchi, que tampoco se presentó, y le tengo la notificación que tampoco la tengo presentada", enfatizó.

Este operativo tuvo lugar a menos de 24 horas de que el Gobierno de la Ciudad intentara implementar un cambio en la circulación de la calle y desviar las líneas de colectivo 55 y 145 debido al nuevo servicio. Para liberar la traza, el Ejecutivo porteño busca retirar de la vía pública el mobiliario urbano y prohibir el estacionamiento en la zona.

Los vecinos de Caballito han manifestado su descontento ante la implementación del nuevo servicio de colectivos, advirtiendo sobre serias irregularidades y riesgos para el barrio, lo que ha llevado a solicitar su suspensión preventiva. En paralelo, han convocado a una movilización para este miércoles a las 19 hs en Ambrosetti y Felipe Vallese en apoyo al comerciante.