Rocas antiguas recolectadas de la cara oculta de la Luna revelaron detalles sorprendentes sobre los eventos violentos que dieron forma al temprano Sistema Solar. Estos descubrimientos desafiaron teorías científicas que habían perdurado durante décadas y podrían proporcionar pistas cruciales sobre las condiciones que influenciaron la historia más temprana de la Tierra.

Investigaciones recientes sugirieron que la intensa lluvia de asteroides que sufrió la Luna no ocurrió principalmente durante un solo período catastrófico, como se había creído anteriormente. En cambio, las evidencias preservadas en las rocas lunares indicaron que la frecuencia de estas colisiones disminuyó gradualmente a lo largo de miles de millones de años.

La Luna ofrece una oportunidad única para investigar este pasado remoto. Mientras que la erosión, la actividad volcánica y el movimiento de las placas tectónicas han destruido gran parte del registro geológico más antiguo de la Tierra, la superficie lunar ha conservado evidencias de impactos de asteroides que datan de hace miles de millones de años.

Importancia de la cara oculta de la Luna

El Dr. Fred Jourdan, coautor de la investigación y miembro de la Escuela de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Curtin University, explicó que las rocas lunares preservan información valiosa sobre la historia más temprana del Sistema Solar. Estos registros naturales permiten a los investigadores estudiar eventos que ocurrieron poco después de la formación de los planetas.

"La Luna es como una cápsula del tiempo; ha preservado un registro de eventos que han sido borrados de la Tierra por la erosión, la tectónica de placas y otros procesos geológicos", afirmó el Dr. Jourdan.

"Las muestras recolectadas de la cara oculta de la Luna son particularmente significativas porque nos permiten comparar dos partes muy diferentes de la Luna por primera vez. Hasta ahora, casi todo lo que sabíamos provenía del lado que mira hacia la Tierra", agregó.

"Al analizar estas rocas antiguas, podemos entender mejor cuándo ocurrieron los impactos de asteroides y cómo evolucionó el temprano Sistema Solar. La cara oculta conserva un registro más limpio de esos primeros impactos porque fue mucho menos afectada por eventos geológicos posteriores que el lado visible desde la Tierra.

"Estas muestras nos están ayudando a reescribir partes de la historia lunar y sugieren que el temprano Sistema Solar experimentó un largo declive en los impactos de asteroides en lugar de una única catástrofe", concluyó.

Reconstituyendo miles de millones de años de impactos de asteroides

Para investigar la historia de los bombardeos lunares, los investigadores examinaron pequeños fragmentos de roca lunar en busca de evidencias de colisiones antiguas. Su análisis identificó eventos de impacto que datan de aproximadamente 4.33 a 1.13 mil millones de años atrás, proporcionando un registro que abarca más de tres mil millones de años.

Estos hallazgos ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo los impactos de asteroides cambiaron con el tiempo. En lugar de respaldar la idea de un período relativamente breve de bombardeo excepcionalmente intenso, las evidencias apuntan a un proceso mucho más largo en el que los impactos se volvieron progresivamente menos frecuentes.

Las implicaciones van más allá de la Luna misma. Según el Dr. Jourdan, reconstruir la historia de los impactos lunares puede ayudar a los científicos a comprender mejor los eventos que afectaron a la Tierra durante sus primeras etapas de desarrollo.

Lo que las rocas lunares antiguas revelan sobre la Tierra primitiva

"La Luna y la Tierra comparten una historia común, pero la evidencia de los primeros impactos ha desaparecido en gran medida de nuestro planeta", comentó el Dr. Jourdan.

"Dado que la Tierra y la Luna se formaron juntas, cada impacto importante registrado en la Luna nos dice algo sobre las condiciones que experimentó la joven Tierra.

"Estudiar las rocas lunares nos permite mirar hacia atrás miles de millones de años y comprender mejor los eventos que dieron forma a los entornos de ambos mundos, y nos ayuda a entender el papel que jugaron los impactos de asteroides en la evolución planetaria y las condiciones que pudieron haber influido en la aparición de la vida en la Tierra.

"Estos hallazgos se producen en medio de una nueva era de exploración y ciencia lunar, con la misión Chang'e-6 de China siendo la primera en devolver muestras de la cara oculta de la Luna.

El regreso de material de la cara oculta lunar ha brindado a los científicos una oportunidad sin precedentes para examinar una región que anteriormente era inaccesible para el muestreo directo. Al comparar estas rocas con muestras del lado cercano de la Luna, los investigadores pueden desarrollar una imagen más completa de los impactos que dieron forma a la superficie lunar y al Sistema Solar en general.

La investigación fue liderada por el State Key Laboratory of Deep Earth Processes and Resources en el Guangzhou Institute of Geochemistry, de la Chinese Academy of Sciences. Los hallazgos fueron publicados en Science Advances en un artículo titulado 'La historia del bombardeo en la cara oculta de la Luna revelada por la geocronología 40Ar/39Ar de las rocas de fusión de impacto de Chang'e-6'.