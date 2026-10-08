Perpetua para la mamá de Aralí Vivas y dos acusados por el abuso y asesinato de la niña en Brinkmann

El juicio por el crimen que tuvo como víctima a Aralí Vivas llegó a su fin este jueves cuando la Cámara del Crimen de San Francisco, con jurados populares y a puertas cerradas, resolvió condenar a prisión perpetua a los tres acusados. La niña de ocho años fue abusada y asesinada en Brinkmann en noviembre de 2024.

Dos de los acusados, Ezequiel Matías Simeone y Cristian Hernán Varela, fueron condenados, por unanimidad, por los delitos de homicidio criminis causa y abuso sexual agravado por la edad de la víctima.

Por su parte, Rocío Milagros Rauch, madre de la niña, recibió, también por mayoría, la pena máxima como partícipe necesaria. A Simeone se le atribuyó además la comisión del delito de incendio.

El tribunal de la causa estuvo integrado por los jueces Guillermo Rabino, Alejandro Acuña y Claudio Requena, mientras que el jurado se conformó por ocho civiles, quienes definieron la culpabilidad o inocencia de los imputados.

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"Rocío Rauch no estaba en Brinkmann desde el día anterior al crimen de Aralí", señalaron los abogados Luis Alberto Licera y Marcos Arnold, defensores de la madre de Aralí.

Cristian Hernán Varela fue el único de los acusados que dio declaraciones ante el tribunal. Según se informó durante el debate, dijo que concurría a la vivienda de Rauch y Simeone para comprar droga y negó haber participado del crimen y de los abusos. Los otros acusados, por su parte, no declararon.

Por su parte, la familia de la niña asesinada reclamó que se investigue qué pasó previamente y si las medidas que se tomaron para proteger a la menor y a sus hermanos fueron suficientes.

El desgarrador reclamo de la tía de Aralí tras el inicio del juicio

"Sacan a los chicos y se los vuelven a entregar a los propios asesinos, se los vuelven a dar en la mano para que hagan lo que quieran. ¿Hasta cuándo esto? ¿Por qué siguen sentados en un escritorio y no salen a caminar las calles? Basta de decir que la madre tiene derecho; la madre no tiene derecho si es una mala madre", afirmó Natalia Heredia.