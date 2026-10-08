Juicio por la muerte de Maradona: penas de hasta 12 años para los acusados
Los fiscales presentaron sus alegatos finales en el juicio por la muerte de Diego Maradona, pidiendo hasta doce años de prisión para los principales acusados. Las penas solicitadas reflejan la gravedad de los cargos.
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Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- En el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, los fiscales de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, solicitaron hoy una condena de doce años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque. También pidieron diez años de cárcel para Nancy Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del ex futbolista.
Durante sus alegatos de clausura, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidieron, además, una pena de ocho años de prisión para la psiquiatra Agustina Cosachov, por el mismo delito que Luque y Forlini. En este contexto, también se solicitó una inhabilitación de diez años para ejercer la medicina.
En relación al psicólogo Carlos Díaz, los fiscales pidieron cinco años de prisión, argumentando que incurrió en homicidio culposo, así como el doble de inhabilitación. Asimismo, requirieron cuatro años de prisión y el doble de inhabilitación para el enfermero Ricardo Omar Almirón y el coordinador Mariano Perroni.
Por otro lado, no se presentaron cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna, quien había recomendado la consulta de un nutricionista para revisar la dieta de Maradona, aunque solo lo visitó una vez el 12 de noviembre de 2020.
El abogado de Diego Junior, Eduardo Ramírez, también solicitó doce años de prisión y diez de inhabilitación para Luque por homicidio simple con dolo eventual, además de su detención inmediata. Para Cosachov y Forlini, Ramírez requirió la misma pena y condiciones.
En cuanto a Perroni y Almirón, el abogado pidió cuatro años de cárcel e inhabilitación, al mismo tiempo que solicitó la absolución de Di Spagna.
La próxima semana continuarán los alegatos, con la participación de otros abogados, incluyendo a Mario Baudry (representante de Verónica Ojeda) y Félix Linfante (de Jana Maradona), así como Pablo Jurado y Fernando Burlando, quienes representan a las hermanas de Maradona.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el juicio?
Se presentaron los alegatos finales por la muerte de Diego Maradona, solicitando penas de prisión para varios acusados.
¿Quiénes son los principales acusados?
Los principales acusados son Leopoldo Luque, Nancy Forlini y Agustina Cosachov.
¿Cuáles son las penas solicitadas?
Se pidieron penas de hasta doce años de prisión para Luque y diez años para Forlini y Cosachov.
¿Qué cargos se les imputan?
Los acusados enfrentan cargos de homicidio simple con dolo eventual.
¿Cuándo continúan los alegatos?
Los próximos alegatos se llevarán a cabo la semana próxima con otros abogados involucrados.
[Fuente: Noticias Argentinas]