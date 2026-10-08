Tras la despedida de la selección, Messi volvió a entrenar con el Inter Miami

Lionel Messi volvió a entrenar con Inter Miami tras haber vivido momentos emotivos en su carrera. A solo dos días de haberse despedido de la selección argentina ante un estadio Monumental repleto, el astro rosarino se reincorporó a los entrenamientos del equipo.

Con la mente enfocada en su nueva etapa deportiva, Messi se dedica exclusivamente al fútbol de clubes, dejando atrás su etapa con la selección. El equipo rosado se preparó para reanudar su calendario competitivo este sábado, cuando recibió a DC United por la jornada n°28 de la Major League Soccer (MLS).

El objetivo de las "Garzas" en el tramo final de la temporada regular consistió en terminar lo más cerca posible del líder de la conferencia, Nashville. A pesar de la carga emocional que significó la despedida en Núñez y el desgaste físico tras haber jugado 90 minutos frente a Benín, Messi trabajó bajo las órdenes del cuerpo técnico dirigido por "Kily" González.

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Así arrancó nuestra mañana ???? https://t.co/Gj21fRxrAX — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 8, 2026

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La duda principal para el entrenador es si Messi comenzará el partido desde el arranque en el Chase Stadium o si ingresará desde el banco de suplentes para dosificar su esfuerzo tras el cansancio acumulado. Para Messi, regresar a la rutina de la MLS marcó el inicio de una etapa inexplorada en sus más de dos décadas de carrera.

Por primera vez, sus entrenamientos no estuvieron orientados hacia una fecha FIFA ni a la preparación para un torneo internacional con la selección. Con la mirada puesta en asegurar la mejor posición posible para los playoffs de la MLS, Messi enfrentó esta recta final del torneo con la intención de luchar por un nuevo título para la franquicia de Florida, esta vez sin las presiones del calendario de selecciones y enfocado en el tramo decisivo de su carrera a nivel de clubes.