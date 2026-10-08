Córdoba reorganiza la seguridad ante la visita del Papa tras la polémica por los inspectores

Córdoba toma precauciones máximas para el operativo de seguridad que custodiará la llegada del Papa León XIV. En un evento que movilizará a más de un millón de personas, la Policía de la Provincia asumirá de forma directa la ordenación del tránsito en el primer anillo de seguridad, desplazando a la Policía Municipal a un esquema secundario.

La determinación busca blindar la ciudad de eventuales complicaciones viales como las ocurridas durante el último clásico entre Talleres y Belgrano. En aquel encuentro, la ausencia de los inspectores de tránsito municipales —quienes reclaman el pago de horas extras atrasadas— derivó en un verdadero caos vehicular en la capital cordobesa.

Para evitar que una situación similar afecte la logística papal, la provincia y el municipio concretaron la firma de un convenio especial. Con este acuerdo, las fuerzas policiales tomarán la vanguardia en las zonas más neurálgicas, mientras que los inspectores locales quedarán relegados a un segundo y tercer anillo de custodia vial, a la espera de que el proyecto sea convalidado de forma definitiva por el Concejo Deliberante.

La decisión generó un inmediato cruce con la oposición y con el sector gremial. Al ser consultado sobre el alcance del operativo y la desconfianza hacia el personal municipal, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ratificó la medida con firmeza, enmarcándola en un "cambio de paradigma" del orden público para evitar que los servicios esenciales sean utilizados como elemento de presión.

"Hay decisiones de orden que hemos tomado una y otra vez. Se acaba la extorsión y la duda sobre la cobertura de situaciones excepcionales", sostuvo el mandatario provincial, desvinculando la figura del Pontífice del conflicto de fondo y remarcando la necesidad de garantizar la tranquilidad de los vecinos en un evento sin precedentes para la provincia.

El despliegue total contará con más de 11.000 efectivos policiales coordinados con la Guardia Vaticana, asegurando un operativo integral ante la multitud que se volcará a las calles de la capital.