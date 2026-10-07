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Piero y su legado en el cine argentino con Luis Sandrini en 'El profesor patagónico'

El filme, dirigido por Fernando Ayala, se estrenó el 3 de septiembre de 1970 y destacó la actuación de Piero como un joven sacerdote cantante.

07/10/2026 | 19:41Redacción Cadena 3

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Piero y su paso por el cine junto a Luis Sandrini en 'El profesor patagónico', junto a Soledad Silveyra.

FOTO: Piero y su paso por el cine junto a Luis Sandrini en 'El profesor patagónico', junto a Soledad Silveyra.

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Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- Piero de Benedictis, quien falleció este miércoles a los 81 años, también dejó su huella en el cine argentino con 'El profesor patagónico', una película de 1970 protagonizada por Luis Sandrini, donde interpretó a un joven sacerdote cantante.

El filme, que fue dirigido por Fernando Ayala y se estrenó el 3 de septiembre de 1970, es considerado como una continuación de 'El profesor hippie', también con Sandrini y con la participación de Soledad Silveyra en el elenco. La trama sigue al profesor Horacio "Tito" Montesano, quien es sancionado por las autoridades educativas y trasladado a la Patagonia para continuar su labor.

Al llegar a la Patagonia, Montesano se encuentra con una docente recién nombrada como directora de una escuela rural y con Raúl, el joven sacerdote que encarna Piero, quienes se unen en un esfuerzo para evitar el cierre de la institución educativa.

La película fue filmada en colores y tuvo entre sus locaciones exteriores a Esquel, el Parque Nacional Los Alerces, el tren Los Arrayanes en su trayecto hacia Bariloche y La Trochita, camino a Esquel.

El papel de Piero no solo fue actoral, ya que su talento musical ocupó un lugar central en la película. En este contexto, el cantante interpretó temas como 'Llegando, llegaste', 'Mi viejo', 'Juan Boliche' y 'De vez en cuando viene bien dormir'.

El elenco también incluyó a Gabriela Gilli, Pedro Quartucci y José Luis Mazza, mientras que la música fue compuesta por Jorge López Ruiz y el guion fue escrito por Gius.

La participación de Piero en 'El profesor patagónico' se produjo en una fase temprana de su carrera, donde ya comenzaba a consolidarse como cantante, convirtiéndose en una de las figuras más representativas de la canción popular argentina durante esa década.

Lectura rápida

¿Qué película protagonizó Piero?
'El profesor patagónico' es la película en la que Piero tuvo una destacada participación.

¿Quién dirigió el filme?
La película fue dirigida por Fernando Ayala.

¿Cuándo se estrenó 'El profesor patagónico'?
El filme se estrenó el 3 de septiembre de 1970.

¿Qué rol interpretó Piero?
Piero interpretó a un joven sacerdote llamado Raúl en la película.

¿Dónde se filmó la película?
La filmación tuvo locaciones en Esquel, el Parque Nacional Los Alerces y el tren Los Arrayanes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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