Tigre y Banfield se enfrentarán con público visitante: entradas a la venta por $80.000

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) – El esperado encuentro entre Tigre y Banfield contará con la presencia de público visitante, como parte del plan implementado por la Liga Profesional para normalizar la asistencia de ambas hinchadas en los partidos. Las entradas han sido puestas a la venta en las últimas horas.

El partido está programado para el sábado 10 de octubre, y los simpatizantes de Banfield ocuparán la tribuna general visitante, ubicada en la calle Moreno, con un costo de $80.000.

Banfield ha sido un firme defensor de la medida que permite el retorno del público visitante en los estadios de la provincia de Buenos Aires, y tras haber recibido hinchas rivales en cinco ocasiones en el último año, tendrá la oportunidad de viajar para alentar a su equipo.

Con la intención de reintegrar al público visitante en el fútbol argentino, el enfrentamiento entre Tigre y Banfield de este sábado será un evento significativo, dado que ambos equipos atraviesan un momento complicado en la competición.

El partido se llevará a cabo en el estadio José Dellagiovanna el sábado 10 a partir de las 19:15, y los hinchas de Banfield podrán acceder a la tribuna popular visitante, cuyo ingreso se encuentra en la intersección de las calles Guido Spano y Moreno.

La adquisición de las entradas deberá realizarse a través del portal de socios del club local, donde los hinchas de Banfield deberán registrarse y seleccionar la opción de "parcialidad visitante" para completar la compra, que estará habilitada hasta las 15:00 del sábado.

No habrá venta de entradas físicas en el estadio, y este será el primer encuentro en el que Tigre reciba público visitante por el torneo local desde 2013, año en que se implementó la prohibición.

En los últimos 12 meses, Banfield ha tenido la oportunidad de alojar a hinchas de Racing en dos ocasiones, además de recibir a River, Huracán y Rosario Central este último lunes, aunque no había podido acompañar a su equipo como visitante en ese periodo.

Desde el punto de vista deportivo, ambos clubes requieren sumar puntos: Tigre cuenta con 12 puntos y ha sufrido cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, dejando al DT Diego Dabove en una situación delicada. Por su parte, Banfield tiene dos unidades menos y no ha ganado un partido en tiempo reglamentario desde el 14 de agosto.