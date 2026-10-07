Belgrano ya conoce el día y el horario para enfrentar a River en el Kempes

FOTO: Lucas Zelarayán durante la final entre Belgrano y River.

La organización de la Liga Profesional comunicó este miércoles el cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura, por lo que Belgrano ya conoce el día y el horario en el que enfrentará a River en el Mario Alberto Kempes.

El duelo, que repetirá la final del Torneo Apertura, se jugará el domingo 18 de octubre desde las 20:15. Belgrano ya había anunciado la decisión de jugar este partido en el Kempes, por razones económicas.

El partido entre Belgrano y River contará con la presencia de hinchas del "Millonario", los cuales ocuparán la popular Willington del estadio mundialista. Por su parte, Belgrano informó que más de 3.000 socios y socias ya activaron su carnet para acompañar al Pirata.

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Los socios y socias sin ubicación pueden realizar la activación a precios accesibles, con descuento y prioridad exclusiva, para alguna de las tribunas disponibles.

Los valores son los siguientes:

- Platea Gasparini

Mayores: $40.000

Jubilados y Cadete Mayor: $28.000

Cadete Menor: $20.000

- Platea Ardiles

Mayores: $50.000

Jubilados y Cadete Mayor: $35.000

Cadete Menor: $25.000

La prioridad exclusiva para socios y socias estará vigente hasta el domingo 11/10. En caso de existir remanente, las ubicaciones se pondrán a disposición de hinchas piratas en general a partir del lunes 12/10.

Por su parte, los socios de Belgrano con abono contratado ingresarán sin costo adicional, presentando el carnet físico y con la cuota de octubre al día. Los mismos serán acomodados en las distintas tribunas dependiendo a que tribuna asisten en el Gigante de Alberdi.

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La distribución de tribunas será la siguiente:

Popular Pirata y Preferencial: ingresan a Popular Artime.

Cuellar Alta y Platea Heredia: ingresan a Platea Gasparini.

Cuellar Baja: ingresa a Platea Ardiles.

Celeste Lateral, Central y Súper Celeste: ingresan a sectores específicos de Platea Ardiles.

Palcos: ingresan a Sector W.

Sector Accesible CAB: ingresa al sector accesible de Platea Ardiles.

Cronograma de la fecha 14 y la fecha 15 para Belgrano

Fecha 14: Aldosivi – Belgrano - Domingo 25 de octubre a las 14:45.

Fecha 15: Belgrano – Barracas Central - Domingo primero de noviembre a las 18.30