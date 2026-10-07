Belgrano ya conoce el día y el horario para enfrentar a River en el Kempes
Liga Profesional comunicó el cronograma de los encuentros de la fecha 13 del Torneo Clausura.
07/10/2026 | 20:09Redacción Cadena 3
FOTO: Lucas Zelarayán durante la final entre Belgrano y River.
La organización de la Liga Profesional comunicó este miércoles el cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura, por lo que Belgrano ya conoce el día y el horario en el que enfrentará a River en el Mario Alberto Kempes.
El duelo, que repetirá la final del Torneo Apertura, se jugará el domingo 18 de octubre desde las 20:15. Belgrano ya había anunciado la decisión de jugar este partido en el Kempes, por razones económicas.
El partido entre Belgrano y River contará con la presencia de hinchas del "Millonario", los cuales ocuparán la popular Willington del estadio mundialista. Por su parte, Belgrano informó que más de 3.000 socios y socias ya activaron su carnet para acompañar al Pirata.
/Inicio Código Embebido/
Fútbol argentino. La buena del jueves en Belgrano: vuelve Thiago Cardozo tras su debut en Uruguay
El arquero "charrúa" se reincorpora a los entrenamientos luego de tener su estreno con su selección en la última fecha FIFA. Reemplazará a Vicentini ante Racing Club.
/Fin Código Embebido/
Los socios y socias sin ubicación pueden realizar la activación a precios accesibles, con descuento y prioridad exclusiva, para alguna de las tribunas disponibles.
Los valores son los siguientes:
- Platea Gasparini
Mayores: $40.000
Jubilados y Cadete Mayor: $28.000
Cadete Menor: $20.000
- Platea Ardiles
Mayores: $50.000
Jubilados y Cadete Mayor: $35.000
Cadete Menor: $25.000
La prioridad exclusiva para socios y socias estará vigente hasta el domingo 11/10. En caso de existir remanente, las ubicaciones se pondrán a disposición de hinchas piratas en general a partir del lunes 12/10.
Por su parte, los socios de Belgrano con abono contratado ingresarán sin costo adicional, presentando el carnet físico y con la cuota de octubre al día. Los mismos serán acomodados en las distintas tribunas dependiendo a que tribuna asisten en el Gigante de Alberdi.
/Inicio Código Embebido/
Fútbol internacional. Libertadores femenina: Belgrano debutará el jueves 15 de este mes ante Independiente del Valle
Las "Celestes" integran el Grupo B. Luego del debut jugarán el domingo 18 ante Palmeiras y cerrarán la zona el miércoles 21 contra Universitario de Perú. El detalle.Perspectiva Córdoba
/Fin Código Embebido/
La distribución de tribunas será la siguiente:
Popular Pirata y Preferencial: ingresan a Popular Artime.
Cuellar Alta y Platea Heredia: ingresan a Platea Gasparini.
Cuellar Baja: ingresa a Platea Ardiles.
Celeste Lateral, Central y Súper Celeste: ingresan a sectores específicos de Platea Ardiles.
Palcos: ingresan a Sector W.
Sector Accesible CAB: ingresa al sector accesible de Platea Ardiles.
Cronograma de la fecha 14 y la fecha 15 para Belgrano
Fecha 14: Aldosivi – Belgrano - Domingo 25 de octubre a las 14:45.
Fecha 15: Belgrano – Barracas Central - Domingo primero de noviembre a las 18.30
Lectura rápida
¿Qué se comunicó el miércoles? La Liga Profesional anunció el cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura.
¿Quiénes se enfrentarán y dónde? Belgrano se enfrentará a River en el Mario Alberto Kempes.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará el domingo 18 de octubre a las 20:15.
¿Qué información se dio sobre las entradas? Los precios de las entradas varían, y la prioridad para socios de Belgrano estará vigente hasta el 11/10.
¿Cómo ingresarán los socios con abono? Los socios con abono ingresarán sin costo adicional presentando el carnet físico y la cuota de octubre al día.