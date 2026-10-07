En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

El Último de Leo Notas

La emotiva despedida de Messi: la divertida dedicatoria a Musso que sorprendió a todos

Lionel Messi firmó una camiseta para Juan Musso en su despedida del seleccionado argentino, dejando un mensaje cargado de humor que refleja su amistad y compañerismo.

07/10/2026 | 19:57Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Juan Musso abraza a Lionel Messi en el partido de despedida.

FOTO: Juan Musso abraza a Lionel Messi en el partido de despedida.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

En una emotiva jornada para el fútbol argentino, el arquero de la Selección, Juan Musso, compartió en sus redes sociales una divertida dedicatoria que le dejó el astro Lionel Messi en su despedida del seleccionado nacional.

El delantero de 39 años escribió sobre el número "1" de la camiseta de su compañero: "Voy a extrañar cagarte a goles y que te enojes".

Lionel Messi concluyó su trayectoria en la Selección luego de 21 años de representar a Argentina, en un amistoso contra el conjunto de Benín, disputado el martes 6 de octubre.

El partido se convirtió en una emotiva despedida para Messi, quien anunció su retiro poco después del fallecimiento de su padre, tras haber logrado la consagración en el último Mundial. Durante la noche, sus compañeros aprovecharon la oportunidad para llevarse recuerdos de su paso por la selección, entre ellos Juan Musso.

El arquero, que proviene de las inferiores de Racing Club, le entregó a Messi una camiseta con un diseño especial para el partido, que no será utilizada nuevamente, para que el jugador del Inter Miami la firme.

Junto a su firma, el ídolo popular dejó un mensaje que refleja la camaradería que compartían: "Para Juan, con mucho cariño. Voy a extrañar cagarte a goles y que te enojes".

La situación graciosa se generaba durante los entrenamientos, donde Musso era habitualmente suplente de Emiliano "Dibu" Martínez, lo que los llevaba a estar en equipos diferentes durante las prácticas. En los calentamientos previos a cada partido, Messi se dedicaba a practicar tiros libres, destacándose por su efectividad.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué sucedió en la despedida de Messi?
Messi se despidió de la Selección argentina en un amistoso contra Benín, donde dejó una dedicatoria a Musso.

¿Quién escribió la dedicatoria?
La dedicatoria fue escrita por Lionel Messi, dirigida a Juan Musso.

¿Qué decía la dedicatoria?
Messi escribió: "Voy a extrañar cagarte a goles y que te enojes".

¿Cuándo se realizó el partido de despedida?
El partido se llevó a cabo el 6 de octubre.

¿Qué significó el partido para Messi?
Fue una despedida emotiva tras 21 años representando a la Selección argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf