La emotiva despedida de Messi: la divertida dedicatoria a Musso que sorprendió a todos

En una emotiva jornada para el fútbol argentino, el arquero de la Selección, Juan Musso, compartió en sus redes sociales una divertida dedicatoria que le dejó el astro Lionel Messi en su despedida del seleccionado nacional.

El delantero de 39 años escribió sobre el número "1" de la camiseta de su compañero: "Voy a extrañar cagarte a goles y que te enojes".

Lionel Messi concluyó su trayectoria en la Selección luego de 21 años de representar a Argentina, en un amistoso contra el conjunto de Benín, disputado el martes 6 de octubre.

El partido se convirtió en una emotiva despedida para Messi, quien anunció su retiro poco después del fallecimiento de su padre, tras haber logrado la consagración en el último Mundial. Durante la noche, sus compañeros aprovecharon la oportunidad para llevarse recuerdos de su paso por la selección, entre ellos Juan Musso.

El arquero, que proviene de las inferiores de Racing Club, le entregó a Messi una camiseta con un diseño especial para el partido, que no será utilizada nuevamente, para que el jugador del Inter Miami la firme.

Junto a su firma, el ídolo popular dejó un mensaje que refleja la camaradería que compartían: "Para Juan, con mucho cariño. Voy a extrañar cagarte a goles y que te enojes".

La situación graciosa se generaba durante los entrenamientos, donde Musso era habitualmente suplente de Emiliano "Dibu" Martínez, lo que los llevaba a estar en equipos diferentes durante las prácticas. En los calentamientos previos a cada partido, Messi se dedicaba a practicar tiros libres, destacándose por su efectividad.

Agencia NA