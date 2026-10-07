Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 7 de octubre.
El sorteo número 13052 de la Quiniela Turista se realizó el miércoles 7 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 8808, que se interpreta como "A primera (Incendio)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13052 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 7 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 8808, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Incendio).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8808
2° 4179
3° 8810
4° 4994
5° 2093
6° 3812
7° 2501
8° 9343
9° 8885
10° 1337
11° 8870
12° 7050
13° 8261
14° 8433
15° 3692
16° 3672
17° 3796
18° 4805
19° 7316
20° 1340
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13052 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 7 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 8808.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Incendio)".
¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los números 2° a 20° son 4179, 8810, 4994, 2093, 3812, 2501, 9343, 8885, 1337, 8870, 7050, 8261, 8433, 3692, 3672, 3796, 4805, 7316 y 1340.