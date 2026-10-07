Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy miércoles 7 de octubre.

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El número de sorteo 13052 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el miércoles 7 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue el 8808, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Incendio).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8808

2° 4179

3° 8810

4° 4994

5° 2093

6° 3812

7° 2501

8° 9343

9° 8885

10° 1337

11° 8870

12° 7050

13° 8261

14° 8433

15° 3692

16° 3672

17° 3796

18° 4805

19° 7316

20° 1340