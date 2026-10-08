Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 8 de octubre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 8 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de broken clouds, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 82%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 6 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1012 hPa.

El clima hoy jueves 8 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 17°. Las condiciones del día se caracterizan por un cielo parcialmente nublado, con vientos moderados que pueden alcanzar hasta 6 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con las siguientes condiciones: el viernes 9 de octubre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 18°, con cielo cubierto. El sábado 10 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 18°, también con cielo cubierto. Para el domingo 11 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 20°, con algunas nubes. Finalmente, el lunes 12 de octubre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 21°, con cielo mayormente nublado. El martes 13 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 17°, con posibilidad de lluvias ligeras.