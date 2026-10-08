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Clima

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 8 de octubre

Este jueves 8 de octubre, Córdoba presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 12° y 17°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sur.

08/10/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 8 de octubre

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No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de broken clouds, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 82%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 6 m/s desde el sur, con una presión atmosférica de 1012 hPa.

El clima hoy jueves 8 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 17°. Las condiciones del día se caracterizan por un cielo parcialmente nublado, con vientos moderados que pueden alcanzar hasta 6 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con las siguientes condiciones: el viernes 9 de octubre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 18°, con cielo cubierto. El sábado 10 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 18°, también con cielo cubierto. Para el domingo 11 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 20°, con algunas nubes. Finalmente, el lunes 12 de octubre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 21°, con cielo mayormente nublado. El martes 13 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 17°, con posibilidad de lluvias ligeras.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera hoy en Córdoba?
Se espera un clima fresco, con temperaturas entre 12° y 17° y cielo parcialmente nublado.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 16° con una sensación térmica similar.

¿Qué condiciones de viento hay?
El viento sopla a 6 m/s desde el sur, con alta humedad del 82%.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se anticipan temperaturas entre 9° y 21°, con cielos mayormente nublados y algunas lluvias.

¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para hoy en Córdoba.

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