Fuertes lluvias afectan el AMBA: inundaciones y pronóstico de más precipitaciones

Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- Este miércoles por la tarde, un intenso temporal afectó al AMBA, provocando inundaciones en diversas áreas de la Ciudad y el conurbano bonaerense. Además, se reportaron granizo y ráfagas de viento en algunas localidades del interior del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Observatorio Central registró casi 20 milímetros de lluvia acumulada entre el mediodía y las 20, cuando cesaron las precipitaciones. Las consecuencias fueron inmediatas, con calles anegadas, árboles caídos y problemas en el suministro eléctrico en varios barrios porteños.

También se reportaron calles inundadas en el conurbano, especialmente en localidades como Caseros, Ramos Mejía, Haedo, Ciudadela, San Justo, El Palomar, Pablo Podestá y Morón. La situación fue crítica en algunos sectores de la zona oeste.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido un alerta naranja para el AMBA, el norte de la provincia de Buenos Aires y la franja costera desde La Plata hasta San Clemente del Tuyú. Aunque esta alerta fue desactivada por la noche, el SMN mantuvo el pronóstico de nuevas lluvias para la madrugada de este jueves.

En Mar del Plata, la situación fue similar, con lluvias intensas y vientos que alcanzaron los 60 kilómetros por hora. La jornada había comenzado con precipitaciones en San Luis, sur de Córdoba y norte de La Pampa, así como tormentas en el sur de Santa Fe.

En varias localidades de Córdoba, se reportó la caída de granizo, incluyendo en Rosario y sus alrededores; en Funes, cayeron cerca de 90 milímetros. En la ciudad entrerriana de Concordia, varias familias debieron ser evacuadas debido a la crecida del río Uruguay y del arroyo Manzores.