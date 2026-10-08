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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este jueves 8 de octubre

Este jueves 8 de octubre, Salta presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre 15° y 22°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 79%.

08/10/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 8 de octubre

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Este jueves 8 de octubre, el clima en Salta se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 79%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto a las condiciones actuales, el viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros. La presión atmosférica se sitúa en 1008 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable para actividades al aire libre.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el viernes 9 de octubre la temperatura mínima será de 12° y la máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. Para el sábado 10 de octubre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 13°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 11 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 9° y 20°, también con probabilidad de lluvias. Finalmente, el lunes 12 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado.

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