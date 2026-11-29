FOTO: La autopsia de Priscila Romero revela que no hubo lesiones y sugiere intoxicación como causa de muerte

Los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Priscila Romero, la joven de 23 años que murió el domingo en la comisaría de la División Policía de Pacificación Barrial de la Villa 21-24, en el barrio porteño de Barracas, revelaron que "no se encontró ningún tipo de lesión ni tormento sufrido".

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, se determinó que la mujer "falleció a causa de la droga que consumió".

Romero fue arrestada el sábado por la Policía de la Ciudad por infringir la Ley de Drogas (23.737), y se le encontraron 90 envoltorios de pasta base en su posesión. Posteriormente, en la comisaría, comenzó a sentirse mal, lo que llevó a solicitar una ambulancia del SAME. Sin embargo, se descompensó rápidamente, dejó de responder a estímulos y no mostró signos vitales, lo que llevó al personal policial a realizar maniobras de RCP.

"No hay marcas de sujeción o atadura." Se aplicó el Protocolo de Minnesota, un estándar internacional de las Naciones Unidas para investigar muertes dudosas, y los resultados fueron negativos”, indicó el informe médico.

La autopsia también encontró que "se observó edema cefálico difuso, edema y hemorragia pulmonar", y se concluyó que "no hay un tercero responsable y que la causa del fallecimiento fue intoxicación". Se esperan resultados toxicológicos para identificar la sustancia que causó su muerte.

En la noche del sábado, familiares, amigos y vecinos de Romero realizaron una marcha en la Villa 21-24, exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos, lo que provocó disturbios ante la intervención de la Policía.