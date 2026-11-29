Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 30°. La sensación térmica es de 29°. La humedad se encuentra en un 25%, lo que contribuye a un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el sureste. La presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy domingo 29 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 38°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s. La baja humedad y la alta temperatura hacen que el día sea caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios significativos en el clima. El lunes 30 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 30°, con lluvias moderadas. El martes 1 de diciembre, la mínima será de 19° y la máxima de 33°, también con lluvias moderadas. Para el miércoles 2 de diciembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 23°, con lluvias moderadas. El jueves 3 de diciembre, la mínima será de 18° y la máxima de 27°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 4 de diciembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 30°, con cielo nublado.