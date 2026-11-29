El Gobierno de Javier Milei sigue de cerca el desenlace de las elecciones generales en España, un resultado que la gestión libertaria considera una bisagra política en Europa y ante la cual mostró, públicamente, un significativo respaldo hacia el partido ultraderechista Vox, comandado por Santiago Abascal.

El Presidente aseguró que mantiene una expectativa favorable ante un posible cambio de gobierno en el Palacio de la Moncloa y volvió a distanciarse de su par español, Pedro Sánchez, quien a su vez lidera el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

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El mandatario argentino ya había manifestado que "no felicitará" a Sánchez en caso de que logre salir ganador en las generales y separó la relación histórica bilateral que mantienen ambos países de las circunstancias eventuales entre aquellos que gobiernan.

?"Es una relación de muchísimos años. Hay respeto y afecto. La persona que esté ocupando el cargo sigue siendo un elemento de segundo orden. Los jefes de Estado son aves de paso", había declarado Milei en declaraciones a la cadena internacional CNN.

??Desde antes de llegar a la presidencia, y más aún cuando fundó La Libertad Avanza (LLA), Milei comenzó a construir un lazo estrecho con Abascal y participó en reiteradas convenciones y actos de Vox en Madrid, junto al dirigente de la derecha española.

?En el entorno del Gobierno Nacional consideran que tanto una gestión encabezada por el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo como una coalición parlamentaria entre el PP y Vox representarían un escenario mucho más afín para la agenda internacional de la Casa Rosada que la continuidad del PSOE. Sin embargo, mantienen cautela respecto a Feijóo quien, en los últimos días de la campaña, buscó marcar matices respecto de las formas del jefe de Estado argentino, mientras preservan su relación directa con Abascal.