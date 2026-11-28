Evangelina Anderson abrió una ventana a su vida personal a través de un intercambio de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram. Entre consultas sobre su futuro profesional, recuerdos de su paso por México y cuestiones familiares, la modelo sorprendió al hablar de su situación sentimental y de su actividad sexual.

Cuando un usuario quiso saber si estaba en pareja, Anderson respondió de manera contundente: “Noooo”. Pero la respuesta que más llamó la atención llegó ante otra pregunta, esta vez sobre cuánto tiempo llevaba sin tener relaciones sexuales. La modelo eligió una sola palabra: “Celibato”.

La confesión se dio en medio de una serie de publicaciones en las que también compartió aspectos de su presente, mientras define sus próximos pasos laborales después de su regreso definitivo a Argentina.

Sus planes laborales y el posible regreso a la televisión

Anderson contó que recibió propuestas para trabajar durante la temporada de verano en Villa Carlos Paz y Mar del Plata, pero decidió no aceptarlas porque tiene otros planes en Buenos Aires.

“Me ofrecieron Carlos Paz y Mardel pero voy a hacer otra cosa en Buenos Aires que me tiene muy emocionada. Ya les contaré”, adelantó, sin brindar detalles sobre el proyecto.

También dejó abierta la posibilidad de volver pronto a la pantalla chica. Cuando le preguntaron si tenía pensado regresar a la televisión, contestó: “Siii prontoooo!!!”.

La modelo viene de participar como panelista en Cortá por Lozano y anteriormente formó parte de MasterChef Celebrity y Los ocho escalones, desde su regreso a vivir en Argentina.

Su recuerdo de Monterrey y el vínculo con River

Entre las preguntas de sus seguidores también aparecieron referencias al fútbol. Anderson respondió a un usuario que le pidió una foto con la camiseta de River y compartió una imagen luciendo los colores del club.

Además, publicó una fotografía con una bikini celeste y blanca cuando le consultaron si tenía alguna cábala para los partidos de la Selección argentina.

Otro seguidor le pidió una imagen con la camiseta de Monterrey, equipo mexicano que dirigió su expareja, Martín Demichelis. La modelo posó con esa casaca y también recordó con cariño su estadía en esa ciudad.

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“Monterrey es uno de los lugares donde más amé vivir y en donde conocí gente maravillosa que aún conservo”, expresó, en respuesta a un mensaje que le pedía que regresara.

La felicidad junto a sus hijos

En el intercambio también hubo lugar para preguntas más personales. Cuando un usuario quiso saber dónde encontraba la felicidad, Anderson eligió compartir una fotografía junto a sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma, fruto de su relación con Demichelis.

“Cuando estoy con ellos”, respondió, dejando en claro el lugar que ocupan sus hijos en su vida cotidiana.