Emiliano Pinsón anunció que regresará a la Argentina después de permanecer en España para participar de un tratamiento experimental contra la atrofia multisistémica (AMS), una enfermedad neurodegenerativa que enfrenta. A través de un video publicado en sus redes sociales, el periodista deportivo confirmó que los resultados no son los esperados y compartió las dificultades físicas que atraviesa.

“Hasta ahora, la cosa no va bien”, reconoció Pinsón, al realizar un balance de su estado de salud. Según explicó, cada vez tiene mayores dificultades para desplazarse y necesita asistencia para realizar actividades cotidianas.

“Yo cada vez estoy físicamente con más inconvenientes, ya casi no camino solo, puedo dar muy pocos pasos, estoy con andador, con la motito, seguramente esté con silla de ruedas, espero que sea una electrónica, en poco tiempo”, relató.

También mencionó las complicaciones para hablar, la rigidez en la lengua y el endurecimiento de sus extremidades. En ese contexto, reconoció que el avance de la enfermedad lo obliga a adaptarse a nuevas limitaciones.

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“Vine con una esperanza acá que es la esperanza de vivir lo mejor posible, si bien mucho no puedo esperar, a mí los tiempos me corren”, expresó.

La despedida de Pamplona y el regreso a Buenos Aires

Pinsón contó que transita su último fin de semana en Pamplona, ciudad en la que se sintió acompañado durante su estadía y donde depositó sus expectativas en el ensayo clínico.

La decisión de volver a la Argentina tiene que ver con el deseo de reencontrarse con sus seres queridos, aunque también le genera tristeza dejar España.

“Por un lado tengo muchas ganas de ir a Argentina, tengo muchas ganas de ver a mis amigos, el resto de mi familia, mis hermanos, tengo ganas de ver a la gente que hace mucho no veo y, por otro lado, me duele dejar la ciudad de Pamplona”, manifestó.

A pesar del deterioro físico, el periodista destacó que conserva la voluntad de seguir adelante con sus proyectos personales y laborales.

“No tengo fuerzas físicas, mentales sí, que es lo que me ha salvado, sin duda, lo que me mantiene en pie”, afirmó. Y agregó: “Voy a seguir intentando, voy a seguir trabajando”.

Qué pasó con el tratamiento experimental

Días antes, Pinsón había contado que recibió un llamado de su neurólogo para informarle sobre los resultados de la primera etapa del ensayo clínico en el que participa. Según explicó, los resultados generales no habían sido los esperados, tanto en su caso como en el grupo de pacientes.

“Hasta hoy el ensayo es negativo. En lo global. Eso quiere decir que a todos no nos salen los mismos valores. Ahora que estamos en la segunda fase, han hecho algunos ajustes para que finalmente ese ensayo se convierta en un medicamento”, había explicado.

El periodista señaló que el especialista le comunicó que había registrado cierta mejoría, aunque no alcanzó los objetivos previstos. De todos modos, la investigación continúa y su regreso a la Argentina no implica que haya decidido abandonar el tratamiento.