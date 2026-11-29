La pérdida de memoria es uno de los signos más conocidos de la enfermedad de Alzheimer, que incluye olvidar nombres de seres queridos o perder objetos cotidianos. Sin embargo, un nuevo estudio de Texas A&M University sugiere que el Alzheimer podría afectar la capacidad de adaptación del cerebro mucho antes de que se manifiesten problemas de memoria.

Investigadores publicaron sus hallazgos en la revista Nature Communications, donde revelaron que modelos animales de Alzheimer enfrentaron dificultades con la flexibilidad cognitiva meses antes de que aparecieran problemas medibles de memoria. Esta capacidad permite al cerebro aprender nuevas reglas y adaptarse a situaciones cambiantes.

La neurocientífica Jun Wang, profesora en la mencionada universidad, explicó: "Encontramos que esta función estaba comprometida antes de que pudiéramos detectar déficits en la memoria espacial". Este descubrimiento sugiere que cambios significativos en la función cerebral pueden estar ocurriendo antes de que los problemas de memoria se vuelvan evidentes.

El estudio evaluó cómo el Alzheimer afecta estas habilidades mentales utilizando un modelo animal conocido como 5xFAD, que desarrolla depósitos de amiloide-beta, una proteína asociada a la enfermedad en humanos. Para evaluar la flexibilidad cognitiva, los investigadores utilizaron una técnica de aprendizaje por reversa, donde los animales debían modificar su comportamiento para recibir recompensas.

Los animales sanos se adaptaron rápidamente a las nuevas condiciones, mientras que los modelos de Alzheimer continuaron realizando la acción previamente recompensada, incluso sin recibir nada a cambio. Este problema de adaptación surgió mientras los animales aún realizaban bien las pruebas de memoria espacial.

Los investigadores también observaron una actividad inusualmente elevada en la corteza prefrontal medial, una área del cerebro que regula decisiones y comportamientos flexibles. Además, notaron una disminución en la actividad de las interneuronas colinérgicas, que son esenciales para el aprendizaje y la adaptación.

Los hallazgos sugieren que las redes neuronales responsables de la función ejecutiva y la adaptabilidad pueden verse afectadas antes de que el Alzheimer cause dificultades en la memoria. El estudio plantea la posibilidad de que la actividad neuronal excesiva contribuya a la progresión de la enfermedad, en lugar de ser solo una consecuencia.

Para evaluar si interrumpir este ciclo destructivo podría mejorar la función cerebral, los investigadores redujeron selectivamente la actividad en la vía neural hiperactiva. Esta técnica actuó como un "interruptor de atenuación" temporal para neuronas específicas, lo que resultó en mejoras en la flexibilidad cognitiva y en la reducción de la acumulación de amiloide-beta.

Los resultados fueron alentadores, ya que los animales mostraron patrones de actividad cerebral más normales y mejoras que persistieron incluso después de la intervención. Esto indica que suprimir temporalmente la actividad excesiva podría haber producido cambios duraderos en los circuitos cerebrales afectados.

Aunque los experimentos se realizaron en modelos animales, los investigadores esperan que futuros estudios confirmen si cambios similares ocurren en humanos. Si se valida esta investigación, las pruebas de flexibilidad cognitiva podrían integrarse en evaluaciones diagnósticas existentes, permitiendo a los profesionales de la salud identificar el Alzheimer en etapas más tempranas, potencialmente años antes de que aparezcan los síntomas de memoria más reconocibles.

Wang concluyó enfatizando la importancia del diagnóstico temprano: "La enfermedad de Alzheimer es progresiva. Si podemos identificar la enfermedad antes, el tratamiento tiene una mejor oportunidad de ayudar".