El Gobierno nacional cuestionó este sábado la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) de rechazar las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en aguas próximas a las islas Malvinas.

A través de un comunicado oficial firmado por el presidente Javier Milei, la Casa Rosada celebró que el organismo internacional reconociera la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, aunque expresó su desacuerdo con los fundamentos de la resolución.

"La Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos por parte del Reino Unido", señaló el Ejecutivo.

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El Gobierno aseguró que respetará la decisión, pero remarcó que se trata de una instancia preliminar que no prejuzga sobre la competencia del tribunal arbitral ni sobre el fondo de la controversia.

"Esta decisión no es la última palabra", sostuvo el Ejecutivo, que anticipó que avanzará sin demora en la constitución del tribunal arbitral, ante el cual solicitará nuevas medidas para preservar los derechos argentinos.

En ese marco, la administración nacional afirmó que el fallo no legitima la explotación unilateral de los recursos naturales e informó que este viernes inició procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por presuntas infracciones al marco jurídico argentino.

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• Milei pidió al Congreso que sancione la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

Tras conocerse la resolución, el Presidente instó a la Cámara de Diputados a tratar y aprobar durante la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. "Su demora entusiasma al gobierno británico", sostuvo Milei en el documento.

El mandatario también ratificó que la Argentina continuará defendiendo sus derechos por todas las vías diplomáticas, jurídicas y administrativas disponibles. "La defensa de nuestra soberanía no es una causa de un gobierno ni de un partido: es un mandato constitucional irrenunciable", expresó.

El comunicado concluyó: "Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas".

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