"No es la última palabra": la respuesta del Gobierno al fallo adverso por Malvinas
La Casa Rosada anticipó que avanzará en la constitución de un tribunal arbitral para defender los derechos argentinos. Javier Milei también reclamó al Congreso la sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
28/11/2026 | 10:10Redacción Cadena 3
FOTO: El presidente Javier Milei.
El Gobierno nacional cuestionó este sábado la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) de rechazar las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en aguas próximas a las islas Malvinas.
A través de un comunicado oficial firmado por el presidente Javier Milei, la Casa Rosada celebró que el organismo internacional reconociera la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, aunque expresó su desacuerdo con los fundamentos de la resolución.
"La Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos por parte del Reino Unido", señaló el Ejecutivo.
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El Gobierno aseguró que respetará la decisión, pero remarcó que se trata de una instancia preliminar que no prejuzga sobre la competencia del tribunal arbitral ni sobre el fondo de la controversia.
"Esta decisión no es la última palabra", sostuvo el Ejecutivo, que anticipó que avanzará sin demora en la constitución del tribunal arbitral, ante el cual solicitará nuevas medidas para preservar los derechos argentinos.
En ese marco, la administración nacional afirmó que el fallo no legitima la explotación unilateral de los recursos naturales e informó que este viernes inició procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por presuntas infracciones al marco jurídico argentino.
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Por 18 votos contra tres, el organismo internacional desestimó la solicitud de medidas provisionales presentada por Argentina. El Reino Unido se comprometió a no iniciar las perforaciones antes del 21 de marzo de 2027.
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• Milei pidió al Congreso que sancione la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
Tras conocerse la resolución, el Presidente instó a la Cámara de Diputados a tratar y aprobar durante la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. "Su demora entusiasma al gobierno británico", sostuvo Milei en el documento.
El mandatario también ratificó que la Argentina continuará defendiendo sus derechos por todas las vías diplomáticas, jurídicas y administrativas disponibles. "La defensa de nuestra soberanía no es una causa de un gobierno ni de un partido: es un mandato constitucional irrenunciable", expresó.
El comunicado concluyó: "Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas".
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El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca al Congreso a sesionar del 1 al 31 de diciembre. La agenda incluye iniciativas económicas, electorales y de política exterior, además de la discusión del Presupuesto 2027.
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Lectura rápida
¿Qué decisión cuestionó el Gobierno nacional? El Gobierno nacional cuestionó la decisión del TIDM de rechazar las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion.
¿Quién firmó el comunicado oficial? El comunicado oficial fue firmado por el presidente Javier Milei.
¿Qué ley solicitó Milei al Congreso? Milei pidió al Congreso que sancione la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
¿Qué afirmó el Gobierno sobre la decisión del TIDM? El Gobierno aseguró que la decisión del TIDM no es la última palabra y que avanzará en la constitución del tribunal arbitral.
¿Qué mensaje concluyó el comunicado? El comunicado concluyó con la afirmación: "Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas".