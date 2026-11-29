Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Tucumán disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 30°, con una sensación térmica de 31°. La humedad se encuentra en un 51%, lo que proporciona un ambiente cálido y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el oeste.

El clima hoy domingo 29 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 32°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 3 m/s, lo que contribuye a un clima agradable. La humedad se mantendrá en torno al 51%, y no se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un domingo soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán cambios en las condiciones climáticas. Para el lunes 30 de noviembre, se anticipa una mínima de 22° y una máxima de 35°, con lluvias moderadas. El martes 1 de diciembre, la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 37°, con lluvias muy intensas. El miércoles 2 de diciembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 26°, con lluvias moderadas. El jueves 3 de diciembre, la mínima será de 18° y la máxima de 20°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 4 de diciembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 30°, con cielos parcialmente nublados.