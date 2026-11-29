FOTO: Un avión aterrizó en Los Ángeles mientras un terremoto sacudía la ciudad.

Un avión de Delta Air Lines aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles justo cuando un terremoto de magnitud 5 sacudió el sur de California, Estados Unidos. El episodio ocurrió este sábado por la mañana y quedó registrado en una transmisión en vivo de Airline Videos Live, un canal especializado en aviación que monitorea la actividad del aeropuerto.

Las imágenes muestran cómo la cámara que seguía las maniobras de la aeronave comenzó a sacudirse mientras el avión se aproximaba a la pista. El movimiento también quedó reflejado en las comunicaciones entre los pilotos y la torre de control.

“Estamos teniendo un fuerte terremoto”, advirtió uno de los controladores aéreos durante la transmisión.

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La aeronave involucrada era un Airbus A319 que había partido desde Kansas City, en el estado de Missouri, con destino a Los Ángeles. A pesar de las sacudidas, el avión completó el aterrizaje y continuó su recorrido por la pista sin que se reportaran inconvenientes.

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Otro vuelo debió interrumpir su aproximación

El movimiento sísmico también obligó a modificar las maniobras de otra aeronave. El vuelo 1972 de Delta Air Lines debió interrumpir su aproximación por indicación de la torre de control.

El avión volvió a ascender y retomó el procedimiento de aterrizaje aproximadamente media hora después, cuando finalmente pudo llegar a destino sin inconvenientes.

La transmisión permitió observar en tiempo real las consecuencias del terremoto sobre las cámaras que monitoreaban la actividad aérea del aeropuerto.

Los daños que provocó el terremoto en el aeropuerto

El sismo también generó momentos de tensión entre los pasajeros que se encontraban dentro de las terminales. Un equipo periodístico de Fox News registró la caída de vidrios cerca de uno de los sectores de control de seguridad. Además, se reportaron desprendimientos de paneles del cielorraso.

Ante la situación, las autoridades desplegaron un operativo para inspeccionar las instalaciones y descartar posibles daños en las pistas. Según la información difundida, no se registraron heridos ni daños estructurales de gravedad.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto tuvo su epicentro frente a las costas de Manhattan Beach, a unos 12 kilómetros de profundidad.

Después del movimiento principal se registraron varias réplicas que mantuvieron en alerta a los habitantes del sur de California. Algunas de esas sacudidas también quedaron captadas por las cámaras que monitorean la actividad aérea.