FOTO: La lampalagua fue hallada en el ingreso a la localidad del norte cordobés.

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Personal de la Subdirección General de Bomberos rescató una lampalagua de aproximadamente 2,20 metros de longitud en la localidad de San Francisco del Chañar, en el norte de Córdoba.

El operativo se realizó durante la tarde de ayer, luego de que el reptil fuera encontrado sobre una bicisenda ubicada en calle Belgrano, en el acceso a la localidad.

Mediante técnicas adecuadas de captura, los efectivos lograron poner al animal, que no es venenoso, a resguardo sin ocasionarle daños.

Según informaron fuentes policiales, la boa constrictora será posteriormente liberada en su hábitat natural.

Aunque la Boa constrictor occidentalis puede superar los 3 metros en casos excepcionales, los hallazgos de alrededor de 2 metros no son frecuentes.