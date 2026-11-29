Rescataron a una enorme lampalagua en una bicisenda de San Francisco del Chañar
El ejemplar, de 2,20 metros, fue encontrado en el ingreso a la localidad del norte cordobés. Bomberos lograron capturarlo sin provocarle daños y lo pusieron a resguardo para su posterior liberación en su hábitat natural.
29/11/2026 | 14:43Redacción Cadena 3
FOTO: La lampalagua fue hallada en el ingreso a la localidad del norte cordobés.
Personal de la Subdirección General de Bomberos rescató una lampalagua de aproximadamente 2,20 metros de longitud en la localidad de San Francisco del Chañar, en el norte de Córdoba.
El operativo se realizó durante la tarde de ayer, luego de que el reptil fuera encontrado sobre una bicisenda ubicada en calle Belgrano, en el acceso a la localidad.
Mediante técnicas adecuadas de captura, los efectivos lograron poner al animal, que no es venenoso, a resguardo sin ocasionarle daños.
Según informaron fuentes policiales, la boa constrictora será posteriormente liberada en su hábitat natural.
Aunque la Boa constrictor occidentalis puede superar los 3 metros en casos excepcionales, los hallazgos de alrededor de 2 metros no son frecuentes.
Lectura rápida
¿Qué se rescató? Una lampalagua de aproximadamente 2,20 metros de longitud.
¿Quién realizó el rescate? Personal de la Subdirección General de Bomberos.
¿Cuándo se llevó a cabo el operativo? Durante la tarde de ayer.
¿Dónde fue encontrado el reptil? En una bicisenda ubicada en calle Belgrano, en San Francisco del Chañar.
¿Cómo fue el rescate? Mediante técnicas adecuadas de captura, sin ocasionarle daños al animal.
¿Por qué se realizó el rescate? Para poner a la boa constrictora a resguardo y liberarla en su hábitat natural posteriormente.