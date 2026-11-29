Las tormentas sorprendieron a Córdoba en un domingo de calor extremo
Se registraron chaparrones en varias zonas, con máximas de 36 grados en la ciudad capital y alertas meteorológicas vigentes.
29/11/2026 | 17:41Redacción Cadena 3
FOTO: Lluvia en Córdoba. (Archivo/Ilustrativa)
El último domingo de noviembre se caracterizó por altas temperaturas y la llegada de tormentas en Córdoba. Durante la jornada, se anticipó una máxima de 35 grados, pero las precipitaciones comenzaron a desarrollarse en distintos puntos de la provincia.
Desde temprano, una alerta por tormentas estuvo vigente, y durante las primeras horas de la tarde, las lluvias comenzaron a ganar terreno.
Según el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, se registraron chaparrones y tormentas, algunas de ellas localmente fuertes, en el sur y sudoeste provincial, así como en zonas serranas.
Además, se informó sobre distintos focos de actividad durante la siesta del domingo. Se mencionaron áreas entre Bruzone y Villa Huidobro, así como cercanías de Sampacho, con desplazamiento hacia Río Cuarto y alrededores. También se reportó una tormenta fuerte sobre el sector de Potrero de Garay, Lutti y las inmediaciones de Las Vertientes.
Las temperaturas máximas registradas en la ciudad capital alcanzaron los 36 grados en las zonas sur, este y oeste. Para el lunes siguiente, se esperaban máximas de entre 33 y 36 grados, con picos puntuales de entre 40 y 42 grados en la provincia.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió el último domingo de noviembre? Se registraron altas temperaturas y la llegada de tormentas en Córdoba.
¿Quién emitió la alerta por tormentas? El Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba.
¿Dónde se reportaron las tormentas? En el sur, sudoeste provincial y zonas serranas de Córdoba.
¿Cuándo comenzaron las lluvias? Durante las primeras horas de la tarde del domingo.
¿Por qué se esperaban altas temperaturas para el lunes? Se anticiparon máximas de entre 33 y 36 grados, con picos de 40 a 42 grados en la provincia.