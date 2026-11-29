El último domingo de noviembre se caracterizó por altas temperaturas y la llegada de tormentas en Córdoba. Durante la jornada, se anticipó una máxima de 35 grados, pero las precipitaciones comenzaron a desarrollarse en distintos puntos de la provincia.

Desde temprano, una alerta por tormentas estuvo vigente, y durante las primeras horas de la tarde, las lluvias comenzaron a ganar terreno.

Según el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, se registraron chaparrones y tormentas, algunas de ellas localmente fuertes, en el sur y sudoeste provincial, así como en zonas serranas.

Además, se informó sobre distintos focos de actividad durante la siesta del domingo. Se mencionaron áreas entre Bruzone y Villa Huidobro, así como cercanías de Sampacho, con desplazamiento hacia Río Cuarto y alrededores. También se reportó una tormenta fuerte sobre el sector de Potrero de Garay, Lutti y las inmediaciones de Las Vertientes.

Las temperaturas máximas registradas en la ciudad capital alcanzaron los 36 grados en las zonas sur, este y oeste. Para el lunes siguiente, se esperaban máximas de entre 33 y 36 grados, con picos puntuales de entre 40 y 42 grados en la provincia.