Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta muestra nubes dispersas, con una temperatura actual de 28°. La sensación térmica es de 30°, lo que indica un clima cálido. La humedad se sitúa en un 55%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el suroeste.

El clima hoy domingo 29 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 29°. Las condiciones meteorológicas indican un día mayormente soleado con algunas nubes. La humedad del 55% y la visibilidad de 10000 metros favorecen actividades al aire libre. El viento, aunque suave, puede generar una ligera brisa, contribuyendo a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán variaciones en el clima. El lunes 30 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 27°, con posibilidad de lluvias ligeras. Para el martes 1 de diciembre, se espera un aumento en las temperaturas, con mínimas de 18° y máximas de 35°, y lluvias intensas en la región. El miércoles 2 de diciembre, las temperaturas oscilarán entre 15° y 22°, con lluvias moderadas. El jueves 3 de diciembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 16°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 4 de diciembre, la temperatura mínima será de 14° y la máxima de 23°, con cielo nublado.