FOTO: Franco Colapinto fue autocrítico tras la clasificación del GP de Qatar.

Franco Colapinto finalizó en el 13° puesto en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, correspondiente a la penúltima fecha de la temporada.

El piloto argentino protagonizó una buena largada y llegó a ubicarse sexto. Sin embargo, una mala parada en boxes de Alpine condicionó su carrera y lo alejó de la posibilidad de terminar entre los diez primeros, los puestos que otorgan puntos.

Entre la vuelta 10 y la 27 los pilotos ingresaron por primera vez a boxes porque así lo determina el reglamento del Gran Premio de Qatar. La decisión de Alpine con Colapinto fue aguantar con sus neumáticos duros hasta el final, lo que lo dejó provisoriamente sexto.

Sin embargo, el equipo tardó más de lo debido cuando el argentino entró a los pits, lo que lo perjudicó en su resultado final.

La competencia quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, que consiguió un nuevo triunfo en la categoría. Completaron el podio George Russel y Oscar Piastri.

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