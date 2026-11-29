Colapinto terminó 13° en el GP de Qatar tras una mala parada de Alpine: ganó Antonelli
La penúltima carrera del año tuvo un nuevo triunfo del italiano. El piloto pilarense edificó una buena largada y llegó a estar sexto, pero no logró terminar en zona de puntos.
29/11/2026 | 14:38Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto fue autocrítico tras la clasificación del GP de Qatar.
Franco Colapinto finalizó en el 13° puesto en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, correspondiente a la penúltima fecha de la temporada.
El piloto argentino protagonizó una buena largada y llegó a ubicarse sexto. Sin embargo, una mala parada en boxes de Alpine condicionó su carrera y lo alejó de la posibilidad de terminar entre los diez primeros, los puestos que otorgan puntos.
Entre la vuelta 10 y la 27 los pilotos ingresaron por primera vez a boxes porque así lo determina el reglamento del Gran Premio de Qatar. La decisión de Alpine con Colapinto fue aguantar con sus neumáticos duros hasta el final, lo que lo dejó provisoriamente sexto.
Sin embargo, el equipo tardó más de lo debido cuando el argentino entró a los pits, lo que lo perjudicó en su resultado final.
La competencia quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, que consiguió un nuevo triunfo en la categoría. Completaron el podio George Russel y Oscar Piastri.
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Lectura rápida
¿Quién fue el piloto argentino en el Gran Premio de Qatar?
Franco Colapinto fue el piloto argentino que participó en el Gran Premio de Qatar.
¿Cuál fue la posición final de Colapinto en la carrera?
Colapinto finalizó en el 13° puesto en el Gran Premio de Qatar.
¿Qué le afectó en su rendimiento durante la carrera?
Una mala parada en boxes de Alpine condicionó su carrera y lo alejó de los puntos.
¿Quién ganó la carrera?
El italiano Kimi Antonelli fue el ganador del Gran Premio de Qatar.
¿Qué decisión tomó Alpine respecto a los neumáticos de Colapinto?
Alpine decidió aguantar con los neumáticos duros de Colapinto hasta el final de la carrera.