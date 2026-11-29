Buenos Aires, 29 de noviembre (NA) -- En el Premio Coronación de la temporada 2026, el mendocino Tomás Vitar (Nissan) cerró un fin de semana ideal al coronarse campeón de la Clase 2 del Turismo Nacional (TN) tras ganar la carrera disputada en el circuito de Viedma por la 12ª fecha.

En su 15ª carrera dentro de la divisional menor, el joven piloto mendocino de apenas 22 años obtuvo la pole position, ganó la batería más veloz y lideró toda la final.

Este triunfo constituye su quinta victoria del año y la tercera consecutiva, racha alcanzada sin la aplicación de lastres y además, le otorgó a Nissan su primer título en el Turismo Nacional con el equipo de Gabriel Rodríguez y los motores de Esteban Pou, misma estructura con la que su coterráneo Julián Santero conquistó la Clase 3 en 2021 y 2025.

Para Vitar representa su segundo campeonato nacional seguido, tras coronarse en 2025 en la Clase 3 del Turismo Pista con un Renault Clio y con este logro, quedó habilitado para ascender a la división mayor.

Tras la sexta fecha, el piloto había anunciado su retiro por razones presupuestarias pese a liderar el torneo pero cuatro meses y seis días después, gracias a diversas colectas y al apoyo recibido, regresó para celebrar en el mismo escenario donde su hermano Jorge triunfó en 2017.

En la final, tras dominar las primeras once vueltas, un auto de seguridad obligó a un relanzamiento para los últimos cinco giros y allí resistió a Exequiel Bastidas (Toyota), quien había largado séptimo y llegó a esta definición a un punto del líder.

Bastidas sumó su séptimo podio anual (récord de la temporada) y resultó subcampeón a 16 puntos y detrás finalizaron cuatro Peugeot: el bonaerense Martín Leston completó el podio y sumó su cuarto "top 3" del año; Gastón Iansa arribó cuarto; el salteño Francisco Coltrinari terminó quinto en pista y tercero en el campeonato; y el rosarino Santino Balerini fue sexto, delante de Horacio Evolo, Pablo Collazo, Renzo Blotta y Thiago Ferrari.

El piloto de Arrecifes Agustín Canapino (Chevrolet) se consagró campeón por primera vez de la Clase 3 del TN y alcanzó así su 19ª corona dentro del automovilismo nacional.

A pesar de haber sufrido un polémico toque en la largada tras partir desde el séptimo puesto, el "Titán" de Arrecifes supo capitalizar los inconvenientes de sus rivales para escalar hasta la quinta ubicación y asegurar los puntos necesarios.

De esta manera, el arrecifeño superó por apenas siete unidades en el campeonato a Julián Santero, quien se llevó su cuarta victoria de la temporada en una competencia donde estuvo escoltado en el podio por Bautista Damiani y Facundo Chapur.